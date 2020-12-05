Синоптики повідомляють про пориаи вітру і швидке обледеніння суден.

ДСНС попередила про шторм на Чорному і Азовському морях \ фото УНІАН

В акваторіях Чорного і Азовського морів завтра очікується шторм.

Читайте також Українців попередили про сильні пориви вітруЯк повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій, в акваторіях Чорного і Азовського морів на 6 грудня оголошується штормове попередження.

“За даними Укргідрометцентру, вдень 6 грудня на акваторії Азовського моря очікуються пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 15-20 дм, швидке обледеніння суден; по портах Бердянськ та Маріуполь пориви вітру 25-30 м/с, висота хвиль 13-15 дм (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)”, - йдеться у повідомленні.

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