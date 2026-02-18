На Одещину зайшов циклон: міжнародну трасу завалює снігом, краще нікуди не їхати (фото)

В Одесі розгорнуто додаткові пункти допомоги від рятувальників.

На Одещину зайшов циклон, про який попереджали синоптики. Страждає, у тому числі південь регіону, який засипає снігом, зокрема міжнародну трасу Одеса-Рені. Людей просять утриматися від поїздок. Про це заявив оперативний штаб Ізмаїльської районної державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, вночі на територію Ізмаїльського району зайшов активний циклон. Спостерігається ожеледиця, інтенсивні опади та поривчастий вітер. Наразі усі дороги району обробляються протиожеледними матеріалами, комунальні служби працюють у посиленому режимі.

"На автодорозі М-15 Одеса – Рені діє обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських перевезень. Траса розчищається, однак через постійні опади відбувається швидке повторне засніження покриття. Техніка працює безперервно, проте проїзд ускладнений. Просимо водіїв за можливості утриматися від поїздок", - наголошують в адміністрації.

Також зазначається, що з ночі відключена магістральна лінія електропередачі, яка живить Ізмаїльський район з боку Молдови. У зв’язку з цим частково знеструмлена Саф’янівська територіальна громада та більша частина міста Ізмаїл. Водночас населення запевняють, що усі служби працюють, соціальні заклади та лікарні забезпечені генераторами. Критична інфраструктура в населених пунктах району функціонує безперервно.

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області попередила про тимчасове перекриття руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту по всій протяжності автодороги М–15 Одеса-Рені (на місто Бухарест, Румунія). У звʼязку з різким погіршенням погодних умов (значні опади у вигляді крижаного дощу, снігу, сильні порив вітру, утворення ожеледиці), що створює підвищену небезпеку для учасників дорожнього руху, обмежено рух з 05:00 години ранку, 18 лютого.

"Такі вимушені заходи необхідні задля уникнення дорожньо-транспортних пригод та безпеки учасників дорожнього руху", - наголосили у службі.

У звʼязку з негодою комунальні служби Одеси також працюють у посиленому режимі. Техніка та аварійні бригади чергують цілодобово. Міська влада закликає балансоутримувачів будинків, ОСББ, керуючі компанії та підприємців дотримуватися правил благоустрою й своєчасно очищати території від снігу та льоду.

У регіональному главку ДСНС повідомили, що в Одесі розгорнуто додаткові пункти допомоги від рятувальників. Зокрема, на території міста фахівці ДСНС встановили 20 мобільних наметів, де можна зігрітися (намети опалюються), підзарядити гаджети та скористатися інтернетом, випити гарячий чай. Намети встановлені на вулицях Євгена Чикаленка, Академіка Корольова, Сім’ї Глодан, проспекті Князя Ярослава Мудрого, у парку Перемоги.

Погода в Одесі погіршується - що прогнозують синоптики

Нагадаємо, днями синоптики попередили, що на Одесу та Одеську область насувається небезпечний циклон. Зокрема, 18 лютого очікується погіршення погодних умов - значні опади (7-19 мм за 12 годин та менше), налипання мокрого снігу, ожеледь, хуртовина та пориви північного вітру 15-20 м/с. На дорогах ожеледиця, снігові замети.

