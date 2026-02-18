Україна застосувала санкції проти Лукашенка, – Зеленський

Україна активізує протидію усім формам сприяння Лукашенком здійсненню вбивств українців російськими загарбниками.

В Україні вирішили застосувати пакет обмежувальних санкційних заходів проти білоруського диктатора Олександра Лукашенка. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні Україна застосувала пакет санкцій проти Олександра Лукашенка, і ми значно активізуємо протидію всім формам його сприяння вбивствам українців", - повідомив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна буде працювати з партнерами так, щоб це мало глобальний ефект.

Відео дня

Як пояснив Зеленський, у другій половині 2025 року на території Білорусі росіяни розгорнули систему ретрансляторів для управління ударними дронами, що збільшило можливості російської армії завдавати ударів по українських північних областях – від Київщини до Волині.

"Частину ударів, зокрема по енергетичних обʼєктах і залізниці в наших регіонах, росіяни не змогли б завдати без такої допомоги Білорусі", - повідомив глава держави.

Крім того, більш ніж 3 тисячі підприємств Білорусі поставлені на службу російській війні та постачають техніку, обладнання і компоненти, які віднесено до категорії критично важливих. Зокрема, це й компоненти для виробництва ракет, які тероризують українські міста й села. "Триває й розбудова інфраструктури для розміщення на території Білорусі ракет середньої дальності – "орєшніка", що є очевидною загрозою не тільки для українців, але й для всіх європейців. Олександр Лукашенко не тільки надав територію Білорусі для "орєшніка". У минулому році підприємства країни постачали Росії критичні вузли, компоненти та механічну базу для цієї зброї", - повідомив Зеленський.

Він додав, що це триває і в 2026-му.

"Олександр Лукашенко вже доволі давно обмінює суверенітет Білорусі на продовження особистої влади, допомагає росіянам обходити санкції світу за цю агресію, активно виправдовує російську війну, а тепер ще й збільшує свою власну участь у масштабуванні та затягуванні війни. За це будуть особливі наслідки", - наголосив Зеленський.

Оновлено о 10:19. Також на сайті президента з’явився відповідний указ №125/2026. Санкції передбачають, що Лукашенка безстроково позбавляють державних нагород України та інших форм відзначення.

Разом з тим, на 10 років блокуються його активи, припиняється можливість здійснювати торговельні операції, припиняється транзит ресурсів, польотів та перевезень територією України, забороняється виведення капіталів за межі України, забороняється участі у приватизації та вводяться інші фінансові та економічні заходи.

Війна в Україні - позиція Лукашенка

Як повідомляв УНІАН, нещодавно Зеленський заявив, що одне застосування "Орєшніка" з території Білорусі буде означати, що білорусів втягнули у війну.

Раніше Лукашенко цинічно звинувачував Зеленського у небажанні домовлятися з Росією про закінчення війни.

Зеленський заявляв, що у Лукашенка немає розуміння реального стану справ.

