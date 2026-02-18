Російські Су-35 із ракетами більшої дальності стають все небезпечнішими, - BI

Ракети Р-37М на Су-35 збільшують дальність ураження до 320 км, роблячи російські винищувачі серйознішою загрозою для НАТО в Європі.

Російські винищувачі Су-35 і Су-30СМ2 все частіше оснащуються ракетами класу "повітря-повітря" Р-37М з дальністю до 320 км, що значно перевищує показники попередніх Р-77-1 (близько 100 км). Як зазначає експерт Джастін Бронк із Royal United Services Institute, це підвищує потенційну загрозу для повітряних операцій НАТО, пише Business Insider.

Р-37М, відомі в альянсі як RS-AA-13, раніше застосовувалися переважно на МіГ-31, але зараз їх рутинно встановлюють на Су-35С, який є ключовим літаком для досягнення переваги в повітрі для Росії. За словами Бронка, екіпажі Су-35 ретельно відібрані та добре навчені, що робить їхні атаки більш ефективними.

Бронк підкреслює, що регулярне оснащення винищувачів Р-37М і інтеграція з наземними засобами ППО збільшують складність повітряних боїв для західних ВПС. За його оцінкою, бойовий досвід, отриманий російськими пілотами під час війни в Україні, зробив їхню авіацію більш боєздатною потенційною загрозою для Європи, ніж у 2022 році.

Попри втрати кількох Су-35 під час повномасштабного вторгнення в Україну, флот літаків збільшився: за оцінками Бронка, наразі в Росії залишилося близько 135–140 Су-35. Висока дальність ракет Р-37М та інтеграція з ППО роблять ці літаки серйозним фактором у можливих конфліктах із НАТО, особливо у повітряно-наземній взаємодії.

Водночас експерт зазначає, що Захід і досі має значну перевагу в повітрі, але нові російські системи суттєво ускладнюють тактичну картину для НАТО.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, що російська Об’єднана авіабудівна корпорація (ОАК) виготовила та передала Міністерству оборони РФ партію літаків Су-57 у новому технічному вигляді.

За словами росіян, до складу нової партії входить багато літаків. Втім, конкретної кількості Су-57 вони не називають, а оприлюднені фотографії та відео не дають змогу підрахувати машини. Судячи з них, можна з упевненістю стверджувати лише те, що було отримано принаймні кілька винищувачів.

