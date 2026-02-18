Жодних ознак прогресу: NYT про перший день мирних переговорів у Женеві

Очікувалося, що на цих переговорах сторони обговорять питання територій.

Після першого дня переговорів у Женеві сторони публічно не виявили жодних ознак прогресу. Про це пише The New York Times.

Видання зазначає, що напередодні зустрічі вважалося, що сторони мають обговорити одне з двох ключових питань – підконтрольну Україні частину Донецької області, яку РФ хоче взяти під свій контроль.

На тлі зустрічі президент Володимир Зеленський публічно заявив, що готовий обговорювати питання територій, зокрема у вигляді створення демілітаризованої зони. Втім він також наголосив, що будь-які компроміси можливі лише за умови надання Сполученими Штатами твердих гарантій безпеки.

"Послідовність має велике значення. США спочатку хочуть, щоб Україна зробила територіальні поступки, і лише потім Вашингтон надасть Києву гарантії безпеки. Це ризикує загнати Київ у пастку. Росія використає цю паузу для початку чергової атаки", – каже Гаррі Неделку, старший директор дослідницької організації Rasmussen Global.

Видання нагадує, що території, з яких РФ вимагає від України вивести війська – це добре укріплений район Сил оборони. І його здача чи навіть створення мілітаризованої зони може дати Росії стратегічний плацдарм для відновлення атак.

"Але якщо спочатку у вас є гарантії безпеки, – додав Неделку, – це дає українцям перевагу за столом переговорів і гарантує Києву міжнародний захист для стримування чергового вторгнення".

Видання зазначає, що гарантії безпеки також можуть вплинути на думку українців щодо компромісу в територіальному питанні. Журналісти пишуть, що ця ідея набирає обертів серед українського населення.

І хоч Зеленський і заявив раніше, що Київ і Вашингтон дійшли згоди щодо гарантій безпеки після війни, однак деталі цієї угоди не розголошуються. А Європа залишається скептично налаштованою щодо повного виконання гарантій. І це викликає занепокоєння, що переговори у Швейцарії, зосереджені на території, тоді як зобов'язання щодо безпеки ще не укладені, можуть бути передчасними. Зокрема на це натякнув і сам Зеленський у своєму дописі в X.

"Наші американські друзі готують гарантії безпеки. Але вони сказали – спочатку цей обмін територіями чи щось подібне, а потім гарантії безпеки. Я думаю – по-перше, гарантії безпеки. По-друге, ми не відмовимося від наших територій, бо ми готові до компромісу. До якого компромісу ми готові? Не до компромісу, який дає Росії можливість швидко оговтатися та знову прийти та окупувати нас", - зазанчив він.

Мирні переговори: що відомо

Раніше журналіст Axios повідомив після першого дня зустрічей, що мирні переговори між Україною та РФ "зайшли у глухий кут". За його словами, причиною цього є позиція нового представника від Москви – Володимира Мединського.

Водночас спецпредставник Донадьда Трампа Стів Віткофф заявив, що на переговорах між Україною та РФ було досягнуто "значного прогресу". Він також зазначив, що під час зустрічі обидві сторони погодилися інформувати своїх відповідних лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.

