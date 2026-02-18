Долар дорожчає, а євро падає: свіжий курс валют в Україні 18 лютого

Продати долар можна в середньому за курсом 43,05 грн, а євро – 51,00 грн.

Курс долара до гривні в банках України у середу, 18 лютого, зріс на 6 копійок і становить 43,51 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,05 гривні за долар.

Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривня за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 43,30 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,20 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,35 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на 18 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин повідомив, що найближчим часом готівковий курс долара перебуватиме в рамках 43-43,5 гривні. За його словами, НБУ та уряд мають обґрунтовані позитивні очікування щодо фінансування, що підтвердили новини минулого тижня.

Вас також можуть зацікавити новини: