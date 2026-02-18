ЄС вимагає від України полагодити нафтопровід 'Дружба' для Орбана та Фіцо

Київ каже, що магістраль зі своєю нафтою вразили дроном самі росіяни.

Нафтопровід "Дружба", що транспортує російську нафту до Угорщини та Словаччини, було пошкоджено в кінці січня. Євроейський Союз хоче, щоб магістраль відремонтували і поставки відновилися.

Видання Radio Free Europe з посиланням на заяву речниці Європейської комісії Анни-Кайси Ітконен 17 лютого пише, що зупинка поставок російської нафти трубопроводом спричинила напруженість між Україною та державами-членами ЄС – Угорщиною та Словаччиною. Київ повідомив, що причиною перебоїв з 27 січня стала атака російського безпілотника.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив 15 лютого, що Україна затримала відновлення потоку нафти, щоб змусити Угорщину відмовитися від свого вето щодо майбутнього членства України в Євросоюзі. Він назвав це "політичним шантажем".

Європейський Союз заборонив імпорт російської нафти трубопроводами через агресію Кремля проти України. Однак країни, що не мають виходу до моря – Угорщина та Словаччина – отримали винятки з цих санкцій. Будапешт 16 лютого також висловив бажання застосувати тимчасовий виняток для імпорту морської російської сирої нафти через Хорватію трубопроводом Adria.

Водночас у звіті, опублікованому 16 лютого аналітичним Центром дослідження демократії (CSD), йдеться, що Угорщині не потрібна російська нафта, оскільки є інші легкодоступні джерела.

"Немає жодних технічних чи економічних підстав для продовження дії санкційного звільнення для російської нафти в Центральній Європі. Постійна залежність Угорщини – це політичний вибір, який послаблює єдність ЄС та підриває довіру до санкційного режиму. Поступова відмова від російської сирої нафти до кінця 2026 року можлива та необхідна для довгострокової енергетичної безпеки Європи", – повідомляють у CSD.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив, що магістраль виведена з ладу через російську атаку. За його словами, Угорщина керується подвійними стандартами і повинна "відкрити очі".

Угорщина та Словаччина мають спільну позицію щодо магістралі та хочуть продовження поставок російської нафти. При цьому прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан завжди може знайти спільну мову з Хорватією, від якої він вимагає резервних поставок трубопроводом Adria.

