Росіяни фактично знищили Вовчанськ та намагаються йти вперед, – Трегубов

На Харківщині окупанти активно використовують дрони та авіацію, користуючись близькістю кордону.

Російські війська фактично знищили місто Вовчанськ у Харківській області та намагаються просуватися вперед. Про це в ефірі телемарафону сказав речник Угрупування об'єднаних сил Віктор Трегубов.

За його словами, підрозділи ЗСУ тримають оборону у південних регіонах, але окупанти намагаються їх обійти.

"Насамперед - у напрямі Липців, а в другу, у напрямку Вовчанських Хуторів", - розповів речник. Трегубов зазначив, що окупантам не вдасться посунути українських бійців, тому ворог прагне обійти їх полем, щоб поблизу зайняти певні населені пункти. Як підкреслив військовий, на цій ділянці фронту загарбники постійно тиснуть.

"На відміну від Куп'янська, звідки росіяни втекли і не можуть відновити свої позиції, тут постійний тиск і росіяни намагаються йти вперед", - акцентував речник.

Також він розповів, що на Харківщині окупанти активно використовують дрони та авіацію, користуючись близькістю кордону. Противник залучає створений при Міноборони РФ "Центр Рубікон", випробовує у бойових діях свої нові безпілотники тощо. Також активно залучає авіацію, у тому числі застосовує багато керованих авіаційних бомб.

"Це є проблемою, бо у нас безпосередньо прикордонна зона відповідальності, і в них є можливість доволі таки активно використовувати ці засоби. Плюс доволі коротке плече логістики. Тому, на жаль, ми зараз маємо справу з доволі таки інтенсивними поповненнями (противника – УНІАН). Кількість росіян на наших напрямах не зростає, але й не падає. Вони мають можливість поновлювати свої втрати, хоча й не нарощувати", - пояснив військовий.

Харківщина - останні новини з фронту

Нагадаємо, раніше речник Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов розповідав, що Куп'янськ на Харківщині перебуває під контролем українців, однак у центрі міста все ще є невелика група росіян. За його словами, у місті залишається мала небоєздатна група російських військових, які сидять у кількох багатоповерхівках. Вона не здатна до якихось активних дій, крім захисту власного життя.

