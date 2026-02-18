Сили оборони відкинули окупантів біля трьох сіл на Дніпропетровщині

Водночас, загарбникам вдалося просунутися на Донеччині.

Українські захисники змогли відкинути російських загарбників поблизу трьох населених пунктів у Дніпропетровській області. Про це повідомляє моніторинговий проєкт DeepState у Telegram.

"Сили Оборони відкинули противника поблизу Вишневого, Вербового та Тернового. Ворог просунувся поблизу Берестка", - йдеться у повідомленні.

Населені пункти Вишневе, Вербове та Тернове знаходяться у Дніпропетровській області. Село Тернове є окупованим, статус Вишневого та Вербового невизначений.

Населений пункт Бересток знаходиться на Донеччині в напрямку Костянтинівки.

Як повідомляв УНІАН, станом на кінець грудня 2025 року Силам оборони вдалося звільнили від російських окупантів 5 сіл Дніпропетровської області: Орестопіль, Новоселівку, Соснівку, Хороше і Вороне.

Нещодавно російські загарбники заявили про контрнаступальні дії українських військ.

За словами військовослужбовця Збройних Сил України Кирила Сазонова, в окремих місцях в районі міста Гуляйполе у Запорізькій області українські захисники зупинили просування російських окупантів і змогли прорватися вперед на відстань до 10 км.

Сили оборони активно проводять контрдиверсійні і розвідувально-пошукові дії, щоб знищувати російські диверсійні групи, які намагаються інфільтруватися в тил нашої оборони.

