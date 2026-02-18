У 'ПриватБанку' продовжує дорожчати валюта: курс долара і євро на середу

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,81 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у середу, 18 лютого, подорожчав на 6 копійок і становить 43,45 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні також зріс на 5 копійок і становить 51,60 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,85 гривні, а євро - за курсом 50,60 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у середу не змінився і складає 43,48 гривні. При цьому курс євро при оплаті карткою сьогодні зріс на 26 копійок і складає 51,81 гривні.

Національний банк України встановив на 18 лютого офіційний курс долара до гривні на рівні 43,26 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 9 копійок.

Щодо євро гривня також послабила свої позиції. Офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 51,17 гривні за один євро, тобто гривня втратила 1 копійку.

Курс долара до гривні в банках 18 лютого зріс на 6 копійок і становить 43,51 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,05 гривні за долар. Водночас середній курс євро до гривні сьогодні знизився на 5 копійок і складає 51,60 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,00 гривня за євро.

