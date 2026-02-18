У Женеві розпочався другий день переговорів між Україною, РФ та США, – Умєров

Про підсумки переговорів буде проінформовано додатково.

У Женеві розпочався другий день тристоронніх переговорів між делегаціями України, США і Російської Федерації. Про це секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров повідомив у Telegram.

Він зазначив, що консультації відбуваються в групах за напрямами в межах політичного та військового блоків.

"Працюємо над уточненням параметрів і механіки рішень, які обговорювалися вчора. Налаштовані на предметну роботу. Про підсумки поінформуємо додатково", – написав Умєров.

За підсумками першого дня Умєров повідомив, що переговори "були зосереджені на практичних питаннях та механізмах можливих рішень".

Мирні переговори: що відомо

Нагадаємо, після першого дня переговорів низка західних ЗМІ писали про відсутність прогресу між сторонами. Зокрема про це заявив журналіст Axios, зазначивши, що причиною цьому є позиція нового переговорника від Москви Володимира Мединського.

Про публічну відсутність результатів переговорів пише і The New York Times. Видання нагадує, що під час цієї зустрічі сторони планували обговорити територіальні питання.

Водночас спецпредставник Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками зустрічі. Він також зазначив, що обидві сторони погодилися інформувати своїх відповідних лідерів та продовжувати роботу над досягненням угоди.

