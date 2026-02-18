ЄС зробив поступку 'друзям' Путіна: російська нафта потече в Європу в обхід 'Дружби'

За словами представниці Єврокомісії, Угорщина та Словаччина мають 90-денні запаси нафти.

Угорщина зможе імпортувати російську нафту хорватським нафтопроводом Adria до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба", який припинив роботу внаслідок російської атаки. Про це на брифінгу повідомили речниці Єврокомісії Анна Кайса Ітконнен та Шивонн Мак-Гаррі.

За словами Анни Кайси Ітконнен, Угорщина проінформувала Єврокомісію, що хоче імпортувати російську нафту через нафтопровід Adria в якості винятку з європейських санкцій. Вона підкреслила, що Брюсель підтримує зв’язок з Україною стосовно строків ремонту нафтопроводу "Дружба".

Представниця Єврокомісії додала, що Угорщина та Словаччина мають 90-денні запаси "блакитного палива" та "не перебувають у стані енергетичної кризи".

Зі свого боку, інша речниця Комісії Шивонн Мак-Гері пояснила, що регламент застосування санкцій стосовно російської нафти дозволяє винятки, якщо "постачання сирої нафти трубопроводом із Росії до держави-члена, що не має виходу до моря, переривається з причин, що не залежать від цієї держави-члена".

Вона зазначила, що Угорщина зможе транспортувати хорватським нафтопроводом тимчасово - до завершення ремонту нафтопроводу "Дружба". Представниця Єврокомісії додала, що Будапешт має кожні три місяці звітувати перед Брюселем про кількість імпортованої російської нафти.

Нафтопровід "Дружба" - останні новини

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга проінформував, що 27 січня Росія атакувала нафтопровід "Дружба", через що припинився транзит російської нафти в бік Угорщини.

Як відомо, Росія постачає нафту через нафтопровід "Дружба" до Угорщини та Словаччини. Раніше цей нафтопровід атакували на російській території, що викликало критику з боку Угорщини і Словаччини.

