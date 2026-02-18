Швеція шукає бажаючих безкоштовно стати власниками чотирьох островів на цілий рік

Переможці спеціального конкурсу стануть хранителями чотирьох островів на 12 місяців.

Чотири щасливчики отримають можливість стати власниками островів у Швеції на цілий рік. До речі, саме цю країну вважають однією з найкращих у світі для того, щоб добре виспатися.

Що потрібно зробити, щоб отримати на рік шведський острів

Для цього потрібно взяти участь у конкурсі, організованому компанією Visit Sweden – саме вона офіційно відповідає за просування туристичного бренду Швеції у світі.

Організатори конкурсу відзначають, що в Швеції налічується 267 570 островів, і це більше, ніж у будь-якій іншій країні світу.

Однак у конкурсі беруть участь лише чотири з них:

Медбадан – сформований останнім льодовиковим періодом і розташований приблизно в 35 км на південний захід від міста Умео. Він ідеально підходить для любителів плавання і свіжої риби;

Сторбергет – невеликий гранітний острів, розташований в 30 кілометрах на північ від міста Нюнесхамн й іронічно прозваний "великою горою";

Тьювхольмен – вкритий сосновими лісами острів, розташований приблизно в 25 км на північ від Лідчепінга;

Марстен – невеликий скелястий острів за 9 кілометрів на північ від міста Фалькенберг, який є ідеальним місцем для любителів риболовлі.

Бажаючим взяти участь у конкурсі має бути більше 18 років. Це можуть бути жителі будь-якої країни світу, крім Швеції. Також організатори попереджають, що заявки від мільярдерів розглядатися не будуть.

Конкурсантам потрібно записати відео, в якому вони пояснюють, чому саме вони заслуговують отримати власний шведський острів – воно повинно бути зняте у вертикальному форматі, тривати не більше хвилини і завантажене через відповідну форму до 23:59 за центральноєвропейським часом 17 квітня 2026 року. Переможці будуть оголошені в червні.

"Швеція має найбільшу кількість островів у світі та особливі стосунки з природою. Тут доступність, відповідальність і простота йдуть рука об руку. Запрошуючи людей стати хранителями островів, ми показуємо, що справжня розкіш – це не надмірність, а скоріше час, простір і баланс. Це спосіб пробудити цікавість, переосмислити цінності, які люди поділяють під час подорожей, і поділитися істинно шведським поглядом на свободу і відповідальність на природі", – пояснюють організатори конкурсу.

При цьому вони попереджають, що хоча переможці конкурсу отримають право користування островом на дванадцять місяців, вони все одно будуть доступні для громадськості, а це означає, що інші люди зможуть відвідувати їх.

Детальніше про кожен з островів та умови конкурсу можна дізнатися на сайті Visit Sweden.

Інші привабливі пропозиції для туристів

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше національний природний парк Торрес-дель-Пайне в чилійській Патагонії, який неодноразово вносили до списків найкрасивіших місць на планеті, оголосив про набір волонтерів для відновлення пішохідних стежок, обіцяючи натомість повне покриття всіх витрат.

Тим часом, мальовничий безлюдний острів Грейт-Блексет в Ірландії відкрив вакансію двох доглядачів. Вони будуть приймати гостей на острові в обмін на безкоштовне проживання та харчування.

