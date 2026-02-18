У горах Каліфорнії після лавини зникли 10 туристів

Деякі гірськолижні курорти поблизу озера Тахо оголосили про закриття.

Шістьох лижників вдалося знайти після того, як група з 16 осіб зникла вранці на тлі потужних снігопадів у Каліфорнії. Як пише The Guardian, влада попереджає про лавини в горах Сьєрра-Невада, перекриття прибережних доріг і підтоплення в Лос-Анджелесі.

За даними офісу шерифа округу Невада, ще десять людей вважаються зниклими. Група перебувала в районі Касл-Пік, де зафіксували сходження лавини. Серед 16 осіб були чотири гіди та 12 клієнтів.

Представник шерифського офісу Рассел Ґрін повідомив, що туркомпанія поінформувала рятувальників про інцидент після сходження лавини. За його словами, катання в беккантрі є поширеною практикою, хоча рятувальники зазвичай не радять виходити в гори під час складних погодних умов.

Губернатор Гевін Ньюсом заявив, що поінформований про ситуацію, а штат координує масштабну пошуково-рятувальну операцію.

Лабораторія Central Sierra Snow Lab Каліфорнійського університету в Берклі, розташована поблизу перевалу Доннер, зафіксувала 28 дюймів (понад 70 см) снігу у вівторок, а протягом наступних двох днів очікується ще близько метра опадів. Автомагістраль I-80 перекрита від Колфакса до кордону зі штатом Невада.

Центр попередження про лавини Сьєрри оголосив штормове застереження для центральної частини гірського масиву до 4:00 середи, попередивши про високий ризик природних лавин упродовж найближчих 24 годин.

Два тихоокеанські циклони можуть принести понад метр снігу в горах та сильні дощі в нижчих районах штату, включно з Лос-Анджелесом і Сан-Дієго. Там можливі підтоплення, особливо на ділянках, постраждалих від нещодавніх пожеж.

Закриті дороги, курорти й перебої з електрикою

Національна метеорологічна служба прогнозує багатоденні інтенсивні снігопади - понад 30 см - від південних Каскадних гір до південної Каліфорнії та далі на схід до Скелястих гір. У високогір’ї поблизу Yosemite National Park очікують до 1,5-2 метрів снігу.

Деякі гірськолижні курорти поблизу озера Тахо оголосили про закриття. У Palisades та Alpine всі підйомники зупинили через погану видимість і сильний вітер.

Національний парк Йосеміті залишається відкритим, але діють вимоги щодо ланцюгів на шини та обмеження руху. Водночас туристи можуть не побачити лютневий природний феномен Firefall на водоспаді Horsetail Fall – через хмарність сонячне підсвічування водоспаду, ймовірно, буде непомітним.

Через перебої з електропостачанням на кілька годин призупиняв роботу Stanford University. Причиною стала проблема на одній із магістральних ліній компанії PG&E.

Зсуви, повені й ДТП через пилову бурю

Південніше частково закрито шосе Highway 1 після зсуву ґрунту. Деякі ділянки траси залишаються недоступними, попри те, що їх відкрили лише кілька тижнів тому після тривалого ремонту.

У Лос-Анджелесі оголошено попередження про можливі повені, а в районах, постраждалих від пожеж Palisades та Eaton, жителям рекомендували бути готовими до евакуації через ризик зсувів і підтоплень.

Тим часом у центральних штатах – Колорадо, Небрасці та Канзасі – сильний вітер спричинив пилові бурі. В умовах обмеженої видимості на автомагістралі в Колорадо сталася масштабна аварія за участю понад 30 автомобілів. Загинули четверо людей, ще 29 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Метеорологи попереджають, що пориви вітру в гірських районах можуть сягати 85 миль на годину (понад 130 км/год), що створює також високий ризик нових лісових пожеж.

Погода в Україні - Одеська область страждає від циклону

Як писав УНІАН, на Одещину зайшов антициклон, страждає, у тому числі південь регіону, який засипає снігом, зокрема - міжнародну трасу Одеса-Рені, що веде на Бухарест (Румунія). Спостерігається ожеледиця, інтенсивні опади та поривчастий вітер. На автодорозі М-15 Одеса – Рені діє обмеження руху для вантажного транспорту та пасажирських перевезень. Траса розчищається, однак через постійні опади відбувається швидке повторне засніження покриття. Проїзд ускладнений. Обласна Служба відновлення та розвитку інфраструктури передила про тимчасове перекриття руху для автобусів, мікроавтобусів та всіх видів вантажного транспорту по всій протяжності автодороги М–15 Одеса-Рені.

