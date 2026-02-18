Цих '‎американців'‎ обожнюють в Україні: названо найпопулярніші вживані авто зі США

Серед лідерів – Ford Escape, Nissan Rogue та BMW X3.

У січні українці придбали 3,1 тисячі вживаних легкових автомобілів, імпортованих зі США. Цей показник на 20% перевищує результат за аналогічний період 2025 року.

Портал "‎УкрАвтопром"‎ пише, що понад половину цих авто (58%) становлять машини з бензиновими двигунами. Електромобілі охопили 22% ринку, тоді як гібридним авто належить 11%. На дизельні автомобілі та на авто з ГБО припадає 6% та 3%, відповідно.

П’ятірку лідерів захопили кросовери. Ці автомобілі цінують за поєднання практичності, комфорту та універсальності, що робить їх ідеальними для міста та легкого бездоріжжя. Серед інших преваг кросоверів – високий кліренс, просторий салон та економічність.

ТОП-5 вживаних авто, виготовлених у США:

Ford Escape – 349 одиниць. Nissan Rogue – 242 од. BMW X3 – 223 од. Tesla Model 3 – 217 од. BMW X5 – 182 од.

Середній вік уживаних авто зі США, які в січні поповнили український автопарк, становив 6,8 року.

Авторинок України – останні новини

Минулого місяця українці придбали майже 1,4 тисячі легкових автомобілів, імпортованих із Китаю. Це на 71% більше, ніж у січні 2025 року. Переважна частка легкових авто, імпортованих із Китаю, припала на електромобілі (78%).

Також у січні 2026 року на внутрішньому ринку України уклали 3553 угоди купівлі-продажу вживаних електромобілів. Порівняно з груднем цей показник знизився на 17%, однак у річному вимірі зафіксовано суттєве зростання.

