Харківщину накрила заметіль (фоторепортаж, відео)

Снігоприбиральна техніка працює у цілодобовому режимі.

Після невеличкої перерви негода знов атакує країну. Хуртовина та поривчастий вітер накрили Харківську область.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

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Сніжити почало вночі, і зараз насипало до 7 см снігу. У службі автодоріг звітують: всі шляхи проїзні.

Загалом на боротьбу з негодою кинули понад півтори сотні одиниць техніки: це бульдозери, грейдери та машини, які розсипають сіль і пісок. Через заметіль на трасах подекуди утворилася ожеледиця. Рятувальники просять водіїв бути обачними за кермом.

Лише за ранок у Харкові на одній вулиці в різних кінцях сталося одразу дві ДТП без постраждалих.

У Службі автомобільних доріг у Харківській області зазначають, що станом на 9:00 ранку по області хмарно, спостерігаються опади у вигляді снігу по всій території. Товщина снігового покрову по області становить від 2 см до 7 см.

"Інтенсивний сніг буде йти до 15:00 години, після перейде в помірний дощ. Циклон вийде з області вночі 2 лютого. Температура вдень коливатиметься від -2° до +6°", - повідомили у службі.

Техніка працює у цілодобовому режимі.

Негода на Одещині

Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області.

"Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні ДСНС.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.