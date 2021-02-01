Харківщину накрила заметіль (фоторепортаж, відео)
Снігоприбиральна техніка працює у цілодобовому режимі.
Після невеличкої перерви негода знов атакує країну. Хуртовина та поривчастий вітер накрили Харківську область.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
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Сніжити почало вночі, і зараз насипало до 7 см снігу. У службі автодоріг звітують: всі шляхи проїзні.
Загалом на боротьбу з негодою кинули понад півтори сотні одиниць техніки: це бульдозери, грейдери та машини, які розсипають сіль і пісок. Через заметіль на трасах подекуди утворилася ожеледиця. Рятувальники просять водіїв бути обачними за кермом.
Лише за ранок у Харкові на одній вулиці в різних кінцях сталося одразу дві ДТП без постраждалих.
У Службі автомобільних доріг у Харківській області зазначають, що станом на 9:00 ранку по області хмарно, спостерігаються опади у вигляді снігу по всій території. Товщина снігового покрову по області становить від 2 см до 7 см.
"Інтенсивний сніг буде йти до 15:00 години, після перейде в помірний дощ. Циклон вийде з області вночі 2 лютого. Температура вдень коливатиметься від -2° до +6°", - повідомили у службі.
Техніка працює у цілодобовому режимі.
Негода на Одещині
Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області.
"Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні ДСНС.
За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.
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