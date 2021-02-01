Погодний колапс на Одещині: через падіння електроопор без світла залишаються 11 населених пунктів

Проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Деякі населені пункти залишаються без світла / фото УНІАН

Сьогодні, 1 лютого, внаслідок ускладнення погодних умов (мокрий сніг, дощ та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП залишаються знеструмленими 11 населених пунктів у Лиманському районі Одеської області.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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"Відключення пов’язані з падінням опор ліній електропередач, які потребують триваліших ремонтних робіт. Під’їзд до місця робіт забезпечений. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Служби автомобільних доріг проїзд на дорогах загального користування забезпечено, заторів немає.

Погіршення погодних умов в Україні

Сьогодні, 1 лютого, в Україні очікується погіршення погодних умов.

Так, у більшості північних, центральних, Харківській, Одеській, Миколаївській областях значний сніг. Очікуваний приріст снігового покриву 5-10 см.

Вдень у Кіровоградській, Дніпропетровській, Харківській, Одеській та Миколаївській областях сніг з переходом у дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, пориви вітру 15-20 м/с.

На дорогах північних, центральних, Харківської областей ожеледиця. Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.

1 лютого у Києві та Київській області на дорогах очікується ожеледиця, вдень значний сніг.