Сьогодні на киян чекає безхмарна погода, температура вдень впаде до -4°
Опадів у столиці не очікується.
У понеділок, 7 грудня, в Києві очікується ясна безхмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -4°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе -9°, а вдень - підніметься максимум до -4°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4,8 м/с.
Атмосферний тиск - 760 мм рт. ст.
Народний прогноз на 7 грудня
7 грудня — Катерини Колись у цей день було велике гуляння - відкриття візництва: на Катерину починали їздити на санях: “Катеринин день прийшов — катання привів”. За старих часів помічали: “З Катерин зима дійме як не києм, то палицею, як не голодом, то холодом”. Катерина вважалася покровителькою наречених. Сподіваючись на допомогу святої Катерини, жінки просять її про щасливий шлюб, злагоду в сім’ї. Залишатись допізна на гулянні цього вечора дівчатам не можна, бо треба йти додому, аби не прогнівити Долю. У цей день, як і в день Св. Андрія, дівчата ворожать на своїх суджених. А роблять це так: зрізають гілочку вишні (так, щоб ніхто не бачив) і ставлять її у воду або в горщик із землею. Якщо вона розцвітає до Різдва, це обіцяє дівчині шлюб у наступному році. Дехто в такий же спосіб ворожить про здоров’я або важливу подію. Досить цікавими є інше ворожіння на день Катерини. Після вечері треба вийти на вулицю і, якомога ближче підійти до вікон найближчої оселі, аби почути про що розмовляють господарі, і вже за характером розмови визначити свою долю. Як на Катерини холодно, то буде голодно. Катерина по воді, то Різдво по льоді. Ясна погода на Катерину — до холодної зими.
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