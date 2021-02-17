В Україні вдарив мороз до -24°, у західних областях знову сніжить
На перевальних ділянках доріг йде невеликий сніг.
Сьогодні, 17 лютого, в Україні місцями спостерігається невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів. Температура повітря -10°...-17°, в центрі та на північному сході до -24°.
Про це повідомляє Укравтодор.
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Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.
На перевальних ділянках невеликий сніг. Покриття доріг мокре. Температура повітря -4°...-9°.
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого: дані Погоди УНІАН
У середу, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину. При цьому температура вдень підвищиться до +2°, але на півночі залишиться у колишніх низьких значеннях близько -10°. Вночі в Чернігівській області вдарить мороз до -21°.
У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -13°, вдень -7°.
У Львові в середу буде сніжно, вночі -9°, вдень +1°.
В Одесі 17 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -3°.
- Вінниця-5°... -10°
- Дніпро-7°... -11°
- Донецьк-6°... -12°
- Житомир-4°... -14°
- Запоріжжя-6°... -11°
- Івано-Франківськ+1°... -2°
- Київ-6°... -12°
- Кропивницький-8°... -12°
- Луганськ-6°... -12°
- Луцьк-1°... -13°
- Львів+1°... -7°
- Миколаїв-5°... -7°
- Одеса-3°... -4°
- Полтава-8°... -14°
- Рівне-2°... -15°
- Сімферополь-6°... -13°
- Суми-10°... -19°
- Тернопіль-1°... -10°
- Харків-8°... -14°
- Херсон-4°... -8°
- Хмельницький-3°... -10°
- Черкаси-8°... -14°
- Чернігів-9°... -21°
- Чернівці-2°... -4°