В Україні вдарив мороз до -24°, у західних областях знову сніжить

На перевальних ділянках доріг йде невеликий сніг.

В Україні утримується зимова погода / Фото REUTERS

Сьогодні, 17 лютого, в Україні місцями спостерігається невеликий сніг у західних областях, на решті території без опадів. Температура повітря -10°...-17°, в центрі та на північному сході до -24°.

Про це повідомляє Укравтодор.

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Стан покриття на дорогах державного значення в більшості регіонів країни місцями засніжений.

На перевальних ділянках невеликий сніг. Покриття доріг мокре. Температура повітря -4°...-9°.

Прогноз погоди в Україні на 17 лютого: дані Погоди УНІАН

У середу, 17 лютого, снігопади повернуться на територію України: зачеплять західні області та Житомирщину. При цьому температура вдень підвищиться до +2°, але на півночі залишиться у колишніх низьких значеннях близько -10°. Вночі в Чернігівській області вдарить мороз до -21°.

У Києві буде мінлива хмарність, температура повітря вночі -13°, вдень -7°.

У Львові в середу буде сніжно, вночі -9°, вдень +1°.

В Одесі 17 лютого - хмарно з проясненнями, температура вночі -5°, вдень -3°.