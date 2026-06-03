Хмарно з проясненнями: синоптики назвали, де в Україні завтра дощитиме

Температура у Києві завтра вдень становитиме 21-23 градуси тепла.

У четвер, 4 червня, в Україні буде хмарно з проясненнями, не обійдеться й без дощів. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.

Синоптики зазначили, що вночі 4 червня у північних і більшості центральних областей, а вдень в Україні місцями – невеликі короткочасні дощі. У західних областях вдень будуть помірні дощі з грозами.

"Вночі та вранці на півдні країни та в Карпатах подекуди туман. Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура вночі 10–15°, вдень 22–27°, у західних та північних областях 18–23°", – йдеться у повідомленні.

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Київ та область

Крім того, повідомляється, що 4 червня по території Києва та Київської області також буде хмарно з проясненнями. Місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі.

"Вітер південно-східний, 5–10 м/с. Температура по області вночі 10–15°, вдень 18–23°; у Києві вночі 13–15°, вдень 21–23°", – зазначили у Гідрометцентрі.

Відхід від похолодання

Як повідомляв УНІАН, раніше синоптикиня Наталка Діденко зауважила, що температура протягом дня 4 червня буде "оптимальною для людського організму". За її словами, похолодання, яке прийшло до України напередодні, "вирівняється".

Так, каже експертка, очікується 20-25 градусів тепла, а на півдні - до 27 тепла. Водночас у Закарпатській та Харківській областях - лише 16-19 градусів.

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