Початок тижня принесе в Україну похолодання - прогноз синоптика

Більша частина країни перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів, температура вдень +2+8.

У вівторок у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +9-10 градусів / фото УНІАН

У понеділок, 15 березня, в Україну прийде черговий атмосферний фронт, в результаті середина наступного тижня принесе до більшості областей України похолодання.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Так, у західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади.

"Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг", - зазначила Діденко.

Решта території України, згідно з прогнозом, перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів.

Читайте також На Закарпатті зійшла лавина (фоторепортаж)

На сході та в Приазов'ї сильний вітер.

Тепліше буде у південній частині, у центрі та на сході - вдень +7+13 градусів.

У північних областях очікується +4+8 градусів, на заході до +2+5 градусів, а на Закарпатті очікується +6+8 градусів.

У Києві атмосферний фронт зробить понеділок хмарним і вологим, з невеликим дощем, вдень 15 березня передбачається близько +5 градусів.

У вівторок у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +9,+10 градусів, а вже в середу похолодає.

Вас також можуть зацікавити новини