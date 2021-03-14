Початок тижня принесе в Україну похолодання - прогноз синоптика
Більша частина країни перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів, температура вдень +2+8.
У понеділок, 15 березня, в Україну прийде черговий атмосферний фронт, в результаті середина наступного тижня принесе до більшості областей України похолодання.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Так, у західних, північних областях, а також на Вінниччині очікуються опади.
"Це буде переважно дощ, проте через похолодання в західній частині може падати й мокрий сніг", - зазначила Діденко.
Решта території України, згідно з прогнозом, перебуватиме під впливом східного антициклону - без істотних опадів.
На Закарпатті зійшла лавина (фоторепортаж)
На сході та в Приазов'ї сильний вітер.
Тепліше буде у південній частині, у центрі та на сході - вдень +7+13 градусів.
У північних областях очікується +4+8 градусів, на заході до +2+5 градусів, а на Закарпатті очікується +6+8 градусів.
У Києві атмосферний фронт зробить понеділок хмарним і вологим, з невеликим дощем, вдень 15 березня передбачається близько +5 градусів.
У вівторок у столиці стовпчики термометрів піднімуться до +9,+10 градусів, а вже в середу похолодає.
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