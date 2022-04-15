Завтра в окремих областях почнеться похолодання.

Погода в Україні в суботу, 16 квітня, буде дуже теплою. Місцями стовпчик термометра підніметься до +19.

Про це розповіла синоптик Наталія Діденко у Facebook.

За її словами, тепла погода буде на Сході, Півдні та більшості центральних областях. Тут повітря прогріється до +13 ... +19 градусів. При цьому в західних, північних областях та Вінницькій області почнеться похолодання і стовпчик термометра покаже +6...+10 градусів.

"Посилиться вітер, напрямок - переважно північний, більш інтенсивним вітер буде на Заході та Сході України", - зазначила Діденко.

Дощі 16 квітня очікуються в західних, північних областях, місцями в центральній частині, в Харківській та Одеській областях. Водночас у східних областях та південній частині переважатиме завтра суха погода.

Синоптик порадила жителям Києва гуляти, насолоджуватися теплом і милуватися сонцем сьогодні, тому що завтра збільшиться хмарність, можливий дощ, а температура повітря вже опуститься до +9... +10 градусів.

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