Аномально теплий січень: синоптики дали прогноз на перший місяць року в Україні

Середня місячна температура очікується на 2-2,5 градуси вище, ніж у попередні роки.

Прогноз погоди на січень / фото ua.depositphotos.com

Цього року січень в Україні буде теплішим, ніж зазвичай.

Читайте також Стало відомо, коли в Україну прийдуть справжні морозиПро це повідомляє Укргідрометцентр.

"Середня місячна температура передбачається 0-4 градусів морозу, у південній частині місцями 1-3 градусів тепла, що на 2-2,5 градуси вище середніх багаторічних значень", - йдеться в повідомленні.

При цьому місячна кількість опадів очікується на рівні 27-58 мм, в Карпатах – місцями до 75 мм, в горах Криму – до 122 мм, що в межах середніх багаторічних значень.

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