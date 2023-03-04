В області оголосили I рівень небезпеки.

Жителів Київської області попередили про перебої з електрикою в ніч на 5 березня, а також вранці в неділю. Проблеми можуть виникнути через погодні умови.

За інформацією Укргідрометцентру, в області очікуються сильні пориви вітру.

"Вночі та вранці 5 березня втримаються пориви вітру 15-18 м/с. I рівень небезпеки", - йдеться у повідомленні.

Відео дня

Зазначається, що такі складні погодні умови можуть призвести до проблем у роботі системи енергетики, комунального господарства, а також порушення руху на окремих ділянках доріг та вулиць.

Погода в Україні - прогноз синоптиків

Синоптик ігор Кибальчич повідомив, що 5 березня погода в Україні буде вітряною, з невеликими опадами, ожеледицею і коливаннями температури близько "нуля". За його словами, найближчими днями на території нашої країни збережеться стійке зональне перенесення повітряних мас атлантичного походження.

У свою чергу синоптик Наталія Діденко розповіла, що у Києві 8 березня очікується суттєве потепління, але короткочасне. Вже 9 березня у Києві вночі та вранці з'являться помірні опади у вигляді переважно мокрого снігу та знову похолодає.

Вас також можуть зацікавити новини: