Учора вдень за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу.

У Львівській області продовжується ліквідація наслідків зливи та буревію.

ЯК повідомляє прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій, вдень 25 червня за півгодини у Львові випало 60% місячної норми дощу, спостерігали пориви вітру, який валив дерева.

Було підтоплено 11 житлових будинків, 23 присадибні ділянки та інші будівлі, вітром частково пошкоджено 12 дахів.

Внаслідок падіння дерева травмовано одну особу (від госпіталізації відмовилась).

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Станом на ранок 26 червня продовжуються роботи з відкачування води у Львові (підземний перехід). У м. Червоноград залишається частково підтопленими 10 присадибних ділянок.

Львівською міською радою проведено позапланове засідання міської комісії з питань ТЕБ та НС щодо організації ліквідації наслідків негоди та організації проведення комісійних обстежень з наступною класифікацією даної ситуації.

Після кількох днів спеки у Львові, ввечері 25 червня прийшла злива та гроза із градом. Негода тривала недовго, але встигла накоїти лиха. У місті повалені дерева, декілька вулиць залишилися без світла, а електротранспорт зупинився.

Влада Львова у зв'язку з негодою оголосила в місті надзвичайну ситуацію. За словами мера Андрія Садового, майбутні вихідні будуть робочими днями для міських комунальних служб. Для подолання наслідків вже погодили виділення коштів з резервного фонду.

Сьогодні, 26 червня, у багатьох областях очікуються дощі, а в деяких - грози. У західних областях істотно знизиться температура.

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Автор: Вікторія Токарєва