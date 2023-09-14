Влада міста Дерна, яке постраждало найбільше, побоюється, що кількість жертв може сягнути 20 тисяч.

Кількість загиблих внаслідок масштабної повені у Лівії, що сталася після обвалу греблі під час шторму "Деніел", сягнула 11 300 осіб. Тисячі людей ховають у братських могилах.

Про це пише Independent. Влада східного міста Дерна, яке постраждало найбільше, вважає, що остаточне число загиблих може досягти 20 тисяч. Ще близько 10 тисяч осіб вважаються зниклими безвісти.

Голова Всесвітньої метеорологічної організації ООН (ВМО) сказав, що величезних втрат серед населення можна було б уникнути, якби в Лівії було діюче метеорологічне агентство.

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"Якби була нормальна діюча метеорологічна служба, вони могли б видавати попередження. Органи з управління надзвичайними ситуаціями змогли б провести евакуацію", – сказав Петтері Таалас у Женеві.

Повінь у Лівії: що відомо

У першій половині вересня через шторм "Деніел" Східну Лівію накрили потужні дощі. В одному з регіонів обвалилася гребля, через що загинули й зникли безвісти тисячі людей.

Згодом стало відомо, що внаслідок повені було зруйновано дамби та будівлі. Крім того, стихія знищила чверть міста Дерна. До катастрофи його населення становило 125 тисяч осіб.

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