Місцева влада повідомляє про понад 5000 загиблих, ще 10000 людей зникли безвісти.

Тисячі людей загинули і щонайменше 10000 пропали безвісти у Лівії в результаті повені, яку викликав сильний середземноморський шторм.

Як пише Reuters, стихія зруйнувала дамби та будівлі, а також знищила й чверть міста дерен.

За даними старшого медика міста, загинуло понад 2000 осіб, водночас офіційні особи Східної Лівії повідомляють про понад 5000 загиблих.

У Дерні, місті з населенням близько 125000 осіб, журналісти Reuters бачили зруйновані квартали, їх будівлі розмиті, а перевернуті автомобілі покриті брудом й уламками.

Директор однієї з лікарень повідомив агентству, що в одному з двох районів міста померло 1700 осіб, а в іншому - 500 осіб.

Журналісти Reuters повідомляють також про безліч тіл, що лежать на підлозі в коридорах лікарні. Сюди звозять загиблих, а ті, що вижили, вдивляються в їхні обличчя, намагаючись впізнати зниклих безвісти членів сім'ї.

"Тіла лежать всюди - в морі, в долинах, під будівлями. Я не перебільшую, коли кажу, що 25% міста зникло. Багато, багато будівель звалилися", - повідомив міністр цивільної авіації в адміністрації країни.

Інші східні міста, включаючи друге за величиною місто Лівії Бенгазі, також постраждали від урагану. Глава делегації Міжнародної федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця Тамер Рамадан заявив, що число загиблих буде "величезним".

"З наших незалежних джерел інформації ми можемо підтвердити, що число зниклих безвісти на даний момент наближається до 10 тисяч", - повідомив він журналістам.

Повінь в Лівії - що відомо

Катастрофа в Лівії сталася в результаті потужного урагану "Даніель". Після проливних дощів почалися повені.

В одному з регіонів прорвало дамбу, в результаті чого води хлинула з ще більшою силою, затопивши житлові будинки. В результаті катастрофи вода забрала в море цілі квартали з жителями.

Влада Лівії оголосила надзвичайний стан, закрила школи та магазини, а також запровадила комендантську годину.

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