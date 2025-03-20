В одній тільки Оклахомі вогонь знищив уже 400 будинків.

Одразу два американські штати - Оклахома і Техас - оголосили евакуацію через лісові пожежі. Про це повідомляє The Watchers.

Як повідомляється, вогонь поширюється вже кілька днів і його не вдається оперативно гасити. Поширенню полум'я сприяє посуха, яка вже тривалий час спостерігається в регіоні.

З минулого тижня тільки в окрузі Логан було знищено понад 113 будинків. Пожежі також знищили фермерський будинок губернатора Кевіна Стітта. Управління з надзвичайних ситуацій Оклахоми повідомило, що по всьому штату згоріло щонайменше 400 будинків.

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У Техасі також лютують 9 лісових пожеж, тільки 6 з них вдалося майже повністю локалізувати.

Європа втрачає ліси через зміну клімату - що відомо

Європейські ліси стрімко деградують через зміну клімату: крона дерев зменшується і їх атакують шкідники.

З 2018 по 2022 рік Центральна Європа втратила значну частину лісового покриву, особливо постраждали хвойні та листяні дерева, уражені короїдами.

Південні регіони страждають від посухи та пожеж, а в Альпах посилюються ерозія та зсуви ґрунту. У Північній Європі дерева стійкі до спеки, але вразливі перед шкідниками.

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