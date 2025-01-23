Суха рослинність і сильний вітер сприяють тому, що вогонь поширюється з катастрофічною силою.

Нова лісова пожежа спалахнула на північ від Лос-Анджелеса. Як пише Reuters, вогонь швидко поширився на понад 38 квадратних кілометрів. Сильний вітер і сухий чагарник у цьому районі ще сильніше ускладнюють ситуацію з полум'ям.

Як повідомляється, влада віддала наказ про обов'язкову евакуацію понад 31 000 осіб.

За даними агентства, всього за кілька годин нова пожежа "Г'юз" зросла до двох третин від пожежі "Ітон" - однієї з двох жахливих пожеж, що спустошили район Лос-Анджелеса.

Чиновники попередили людей, що вони зіткнулися з "безпосередньою загрозою для життя". На більшій частині Південної Каліфорнії досі діє "червоне" попередження через надзвичайний ризик виникнення пожеж через сильні сухі вітри.

Лісові пожежі в Каліфорнії

Південна Каліфорнія перебувала без істотних опадів протягом дев'яти місяців. Суха погода та сильні вітри призвели до того, що кілька лісових пожеж у регіоні швидко поширилися.

Десятки тисяч людей покинули свої домівки, щоб врятуватися від вогню. Полум'я знищило цілі квартали, зокрема й елітні райони, де проживали знаменитості.

Через довгий час пожежі вдалося взяти під контроль. За останніми даними, пожежу "Ітон", що охопила 57 кв. км, було локалізовано на 91%. Іншу велику пожежу вдалося локалізувати на 68%.

З моменту виникнення пожежі в Каліфорнії занапастили 28 людей і пошкодили або знищили майже 16 000 будівель.

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