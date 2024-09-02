Лише за серпень нарахували понад 38 тисяч осередків загоряння.

Кількість пожеж у бразильських лісах Амазонки в серпні досягла найвищого рівня з 2010 року. Про це повідомляє Reuters.

Минулого року дощі пішли пізно і були слабкішими, ніж зазвичай, унаслідок чого тропічні ліси стали особливо вразливими для пожеж цього року.

Як повідомляється, супутники виявили 38 266 осередків пожеж в Амазонці в серпні. Це більш ніж удвічі більше, ніж у попередньому році, і є найбільшим числом за цей місяць з 2010 року.

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Пожежі в природно вологому і сирому біомі часто починаються на ранчо великої рогатої худоби, де місцеві жителі перетворюють джунглі на пасовища.

Більш тепле повітря і суха рослинність створили умови, в яких пожежі можуть поширюватися швидше, а також горіти інтенсивніше і довше. Вирубка лісів також знизила здатність тропічних лісів виробляти дощ і вологість.

Вчені кажуть, що пожежі були спричинені поєднанням погоди, зміни клімату та дій людини.

Раніше стало відомо, що в Греції лісові пожежі вийшли з-під контролю. Неподалік Афін вогонь спалив дерева, будинки та автомобілі, а саму грецьку столицю накрили хмари диму.

Поширенню полум'я сприяє вітряна погода. Мешканцям не залишається нічого, окрім як покинути свої домівки, щоб врятуватися.

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