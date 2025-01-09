Вже відомо про п'ятьох загиблих, ще 100 тисяч людей мають евакуюватися.

Лісові пожежі в Лос-Анджелесі поширилися на Голлівуд, а 100 000 людей отримали наказ про евакуацію. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, через пожежі загинули 5 осіб. Вогонь знищив сотні житлових будинків і до межі виснажив ресурси пожежогасіння та водопостачання.

Як повідомляється, гасіння пожеж ускладнює сухий ураганний вітер.

"Цей вогняний шторм - найбільший", - прокоментувала мер Лос-Анджелеса Карен Басс.

Увечері 8 січня на випалених Голлівудських пагорбах спалахнула нова пожежа. Тепер в окрузі Лос-Анджелес їх вирує щонайменше шість.

Пожежна служба Лос-Анджелеса видала наказ про евакуацію людей у районі Голлівудського бульвару, Малхолланд Драйв і Лорел Каньйон Бульвар - усе це знакові адреси для індустрії розваг. У цьому районі розташований і театр "Долбі", де проходить церемонія вручення премії "Оскар". Організатори відклали оголошення номінантів на два дні. Також повідомляється, що вогонь знищив будинки голлівудських акторів Адама Броуді та Лейтон Містер.

Збиток від пожеж у Лос-Анджелесі вже оцінюють у 50 мільярдів доларів.

"Ми зіткнулися з історичною природною катастрофою", - заявив директор з управління надзвичайними ситуаціями округу Лос-Анджелес Кевін Макговен.

Як повідомляється, через стихію знеструмлено близько 300 000 будинків і підприємств, а школи скасували заняття. На боротьбу з вогнем також перекинули тисячу рятувальників із сусідніх штатів.

Пожежа в Лос-Анджелесі - що відомо

Пожежі в Лос-Анджелесі почалися після тривалої сухої погоди, а поширенню вогню сприяє сильний вітер.

Синоптики оголосили в районі найвищий ступінь небезпеки. Швидкість вітру в Лос-Анджелесі прогнозується від 80 до 130 км/год. Дощу не було вже тривалий час, тому суха рослинність спалахує з легкістю.

У Лос-Анджелесі оголошено надзвичайний стан.

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