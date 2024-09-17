У Португалії 5 тисяч рятувальників борються з лісовими пожежами, поки в прогнозах погоди не очікується дощів.

На півночі Португалії тривають смертоносні лісові пожежі, які забрали вже життя трьох людей і змусили покинути свої будинки сотні інших громадян, пише Independent. Видання заявляє, що стримати просування вогню намагаються п'ять тисяч пожежників. Водночас влада поки що не надала даних про те, скільки людей довелося евакуювати і скільки будинків було втрачено.

Один мирний житель загинув від опіків, а інший - від серцевого нападу внаслідок пожеж, що розпочалися минулими вихідними, йдеться в повідомленні. Серед найбільш постраждалих районів - округ Авейру на південь від північного міста Порту, де помер один пожежник, але через невідоме захворювання під час чергування.

Наземні підрозділи підтримувалися португальськими літаками, які скидали воду. Країни Європейського Союзу - Іспанія, Франція, Італія та Греція - пообіцяли надати ще вісім літаків для допомоги місцевим силам, стверджує ЗМІ.

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"ЄС підтримує Португалію в боротьбі з великими лісовими пожежами. Я дякую Франції, Греції, Італії та Іспанії за швидку реакцію. Це найкращий приклад солідарності ЄС", - написала президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн на своїй сторінці в X (Twitter).

Видання пише, що, незважаючи на силу лісових пожеж, деякі місцеві жителі намагаються врятувати свої будинки від вогню, що наступає, за допомогою гілок дерев і відер із водою. Там зазначають, що, оскільки дощів, які могли б полегшити ситуацію, не очікується, національна влада продовжила попередження про пожежну небезпеку до четверга. Заходи включають заборону на використання фермерами важкої техніки для збирання врожаю через ризик іскор, які можуть спричинити нові пожежі.

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