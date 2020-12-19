Прогноз погоди на 19 грудня: в Україні буде похмуро, з мокрим снігом та нічними заморозками (карта)

Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +6 градусів, однак вночі переважно на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Мокрий сніг в п'яти областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні / фото УНІАН

Погода в Україні 19 грудня буде хмарною впродовж усього дня. У південно-східних та східних областях можливий мокрий сніг з дощем. Крім того, синоптики попереджають про туман по всій територій країни.

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Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На погоду у центральних, північних, південних та східних областях впливатимуть атмосферні фронти. Тому, місцями там можливі мряка, дощ та мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Вологість, тумани та майже штиль сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо ті, у кого є бронхо-легеневі проблеми", – наголосила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше 19 грудня буде у західних областях. Температура повітря там прогріється до +2...+6 градусів. Втім, небо буде похмурим – сонце не появиться на горизонті до кінця дня. Водночас найхолоднішу погоду синоптики прогнозують на Сході. Там падатиме мокрий сніг з дощем, а температура повітря становитиме 0...-2 градусів.

У південних областях також буде похмуро. Повітря прогріється до +1...+5 градусів. Трохи холодніше буде на півночі – температура становитиме -1...+5 градусів. Крім того, у південно-східних областях падатиме мокрий сніг. У центрі країни повітря прогріється до 0...+2 градусів.

Таким чином сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде мокрий сніг. У всіх інших регіонах очікується похмура та суха погода.

У Києві може політати невеликий мокрий сніг також синоптики прогнозують туман. Стовпчик термометра підніметься до 0...+2 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 19 грудня:

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +2...+4

Тернопіль – +2...+4

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +2...+4

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +1...+3

Вінниця – +1...+3

Одеса – +3...+5

Миколаїв – +1...+3

Херсон – +1...+3

Сімферополь – +2...+4

Кропивницький – 0...+2

Черкаси – 0...+2

Чернігів – -1...+1

Суми – -1...+1

Полтава – -1...+1

Дніпро – 0...+2

Запоріжжя – 0...+2

Донецьк – 0...-2

Луганськ – 0...-2

Харків – -1...+1

Київ – 0…+2

Погода в Україні 19 грудня / дані Українського гідрометцентру

Нагадаємо, погода в Україні на вихідні - 19 та 20 грудня - покращиться. Синоптики прогнозують потепління, але буде мокрий сніг.

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