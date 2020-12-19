Прогноз погоди на 19 грудня: в Україні буде похмуро, з мокрим снігом та нічними заморозками (карта)

11:13, 19 грудня 2020
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Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +6 градусів, однак вночі переважно на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.

Мокрий сніг в п'яти областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні / фото УНІАН
Мокрий сніг в п'яти областях та нічні заморозки: прогноз погоди на сьогодні / фото УНІАН

Погода в Україні 19 грудня буде хмарною впродовж усього дня. У південно-східних та східних областях можливий мокрий сніг з дощем. Крім того, синоптики попереджають про туман по всій територій країни.

В Україну повертаються дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні (карта)

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

На погоду у центральних, північних, південних та східних областях впливатимуть атмосферні фронти. Тому, місцями там можливі мряка, дощ та мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.

"Вологість, тумани та майже штиль сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо ті, у кого є бронхо-легеневі проблеми", – наголосила Діденко.

За даними Укргідрометцентру, найтепліше 19 грудня буде у західних областях. Температура повітря там прогріється до +2...+6 градусів. Втім, небо буде похмурим – сонце не появиться на горизонті до кінця дня. Водночас найхолоднішу погоду синоптики прогнозують на Сході. Там падатиме мокрий сніг з дощем, а температура повітря становитиме 0...-2 градусів.

У південних областях також буде похмуро. Повітря прогріється до +1...+5 градусів. Трохи холодніше буде на півночі – температура становитиме -1...+5 градусів. Крім того, у південно-східних областях падатиме мокрий сніг. У центрі країни повітря прогріється до 0...+2 градусів.

Таким чином сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде мокрий сніг. У всіх інших регіонах очікується похмура та суха погода.

У Києві може політати невеликий мокрий сніг також синоптики прогнозують туман. Стовпчик термометра підніметься до 0...+2 градусів.

Прогноз погоди у містах України на суботу, 19 грудня:

  • Ужгород – +4...+6
  • Львів – +3...+5
  • Івано-Франківськ – +2...+4
  • Тернопіль – +2...+4
  • Чернівці – +3...+5
  • Хмельницький – +2...+4
  • Луцьк – +3...+5
  • Рівне – +3...+5
  • Житомир – +1...+3
  • Вінниця – +1...+3
  • Одеса – +3...+5
  • Миколаїв – +1...+3
  • Херсон – +1...+3
  • Сімферополь – +2...+4
  • Кропивницький – 0...+2
  • Черкаси – 0...+2
  • Чернігів – -1...+1
  • Суми – -1...+1
  • Полтава – -1...+1
  • Дніпро – 0...+2
  • Запоріжжя – 0...+2
  • Донецьк – 0...-2
  • Луганськ – 0...-2
  • Харків – -1...+1
  • Київ – 0…+2
Погода в Україні 19 грудня / дані Українського гідрометцентру
Погода в Україні 19 грудня / дані Українського гідрометцентру

Нагадаємо, погода в Україні на вихідні - 19 та 20 грудня - покращиться. Синоптики прогнозують потепління, але буде мокрий сніг.

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Автор: УНІАН

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