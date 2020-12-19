Прогноз погоди на 19 грудня: в Україні буде похмуро, з мокрим снігом та нічними заморозками (карта)
Температура повітря вдень в Україні коливатиметься від -2 до +6 градусів, однак вночі переважно на всій території країни будуть спостерігатися заморозки.
Погода в Україні 19 грудня буде хмарною впродовж усього дня. У південно-східних та східних областях можливий мокрий сніг з дощем. Крім того, синоптики попереджають про туман по всій територій країни.
В Україну повертаються дощі та сніг: прогноз погоди на вихідні (карта)
Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.
На погоду у центральних, північних, південних та східних областях впливатимуть атмосферні фронти. Тому, місцями там можливі мряка, дощ та мокрий сніг. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила синоптик Наталка Діденко.
"Вологість, тумани та майже штиль сприятимуть накопиченню та зависанню шкідливих домішок у повітрі. Тому маску не поспішайте знімати навіть при виході з приміщення чи транспорту, особливо ті, у кого є бронхо-легеневі проблеми", – наголосила Діденко.
За даними Укргідрометцентру, найтепліше 19 грудня буде у західних областях. Температура повітря там прогріється до +2...+6 градусів. Втім, небо буде похмурим – сонце не появиться на горизонті до кінця дня. Водночас найхолоднішу погоду синоптики прогнозують на Сході. Там падатиме мокрий сніг з дощем, а температура повітря становитиме 0...-2 градусів.
У південних областях також буде похмуро. Повітря прогріється до +1...+5 градусів. Трохи холодніше буде на півночі – температура становитиме -1...+5 градусів. Крім того, у південно-східних областях падатиме мокрий сніг. У центрі країни повітря прогріється до 0...+2 градусів.
Таким чином сьогодні у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях буде мокрий сніг. У всіх інших регіонах очікується похмура та суха погода.
У Києві може політати невеликий мокрий сніг також синоптики прогнозують туман. Стовпчик термометра підніметься до 0...+2 градусів.
Прогноз погоди у містах України на суботу, 19 грудня:
- Ужгород – +4...+6
- Львів – +3...+5
- Івано-Франківськ – +2...+4
- Тернопіль – +2...+4
- Чернівці – +3...+5
- Хмельницький – +2...+4
- Луцьк – +3...+5
- Рівне – +3...+5
- Житомир – +1...+3
- Вінниця – +1...+3
- Одеса – +3...+5
- Миколаїв – +1...+3
- Херсон – +1...+3
- Сімферополь – +2...+4
- Кропивницький – 0...+2
- Черкаси – 0...+2
- Чернігів – -1...+1
- Суми – -1...+1
- Полтава – -1...+1
- Дніпро – 0...+2
- Запоріжжя – 0...+2
- Донецьк – 0...-2
- Луганськ – 0...-2
- Харків – -1...+1
- Київ – 0…+2
Нагадаємо, погода в Україні на вихідні - 19 та 20 грудня - покращиться. Синоптики прогнозують потепління, але буде мокрий сніг.
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