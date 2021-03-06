В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 7 березня (карта)

Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності.

Завтра по всій Україні очікується сильний вітер / фото REUTERS

Погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів. Вдень на них, згідно з прогнозами синоптиків, чекає мокрий сніг.

Окрім того, в Україні оголосили штормове попередження на добу. Пориви вітру очікуються у неділю, 7 березня. Оголошений І рівень небезпечності – жовтий.

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Про це у суботу, 6 березня, повідомляє Український гідрометцентр.

У більшості регіонів України опадів не передбачають. Зима зі снігом не покине Київську область, Житомирську, Сумську, Чернігівську. Також сніжитиме на Волині та Рівненщині.

Хоча у решті областей обійдеться без дощу та снігу, на тепло сподіватись не варто. Найвище стовпчики термометрів підіймуться на Одещині – +6...+8 градусів. На Закарпатті трохи прохолодніше – +4...+6. В інших областях повітря прогріється у межах +2...+5.

Крім того, за повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, завтра по всій Україні очікується сильний вітер. 7 березня вночі у північно-західних областях, у Волинській та Рівненській областях, вдень по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с (рівень небезпечності І, жовтий).

У Київській області завтра вдень також пориви вітру 15-20 м/с.

Щодо Києва, то небо у столиці буде не безхмарним. 7 березня прогнозують вдень мокрий сніг та прохолодну погоду – лише +2...+4.

Проте синоптики прогнозують завтра у Києві пориви вітру. Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.

"7 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий)", - йдеться у повідомленні.

Також Синоптики попереджають про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах.

"6-7 березня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.

А синоптик Наталка Діденко опублікувала карту сильного вітру:

фото facebook.com/tala.didenko

"Неділя в Україні обіцяє бути вітряною. Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових! Не забувайте вдома шалик і рукавички, дуже помічною якраз буде маска - бо холодний вітер "обпікатиме" обличчя, руки. Якісь істотні опади завтра в Україні - навряд, аж хіба пізно ввечері на Волині, Рівненщині та в усіх північних областях є ймовірність снігу та мокрого снігу. У Києві неділя передбачається із сильним вітром, холодною, вночі до -3-6 градусів, завтра вдень +2+4 градуси. Найближчими днями ще побуде холодна погода, а ось наступні вихідні обіцяють бути веселішими, з п'ятниці температура повітря підвищиться до +7+10 градусів", - зазначила синоптик на своїй сторінці у Facebook.

У КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:

усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;

якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;

у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;

уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.

У разі падіння дерев чи гілок, травмування людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.

Погода в містах України 7 березня

Ужгород – +4...+6

Львів – +3...+5

Івано-Франківськ – +3...+5

Тернопіль – +3...+5

Чернівці – +3...+5

Хмельницький – +3...+5

Луцьк – +3...+5

Рівне – +3...+5

Житомир – +3...+5

Вінниця – +3...+5

Одеса – +6...+8

Миколаїв – +3...+5

Херсон – +3...+5

Сімферополь – +3...+5

Кропивницький – +3...+5

Черкаси – +3...+5

Чернігів – +2...+4

Суми – +2...+4

Полтава – +2...+4

Дніпро – +3...+5

Запоріжжя – +3...+4

Донецьк – +2...+4

Луганськ – +2...+4

Харків – +2...+4

Київ – +2...+4

Погода в Україні 7 березня / Дані Укргідрометцентру

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