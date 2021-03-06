В Україні оголосили штормове попередження: прогноз погоди на 7 березня (карта)
Ускладнення погодних умов відповідає першому рівню небезпечності.
Погода в Україні 7 березня буде досить прохолодною. Жителям північних областей слід приготуватись до опадів. Вдень на них, згідно з прогнозами синоптиків, чекає мокрий сніг.
Окрім того, в Україні оголосили штормове попередження на добу. Пориви вітру очікуються у неділю, 7 березня. Оголошений І рівень небезпечності – жовтий.
Екологи б'ють на сполох: 2021 рік в Україні буде ще спекотнішим за попередній, степ атакує посуха
Про це у суботу, 6 березня, повідомляє Український гідрометцентр.
У більшості регіонів України опадів не передбачають. Зима зі снігом не покине Київську область, Житомирську, Сумську, Чернігівську. Також сніжитиме на Волині та Рівненщині.
Хоча у решті областей обійдеться без дощу та снігу, на тепло сподіватись не варто. Найвище стовпчики термометрів підіймуться на Одещині – +6...+8 градусів. На Закарпатті трохи прохолодніше – +4...+6. В інших областях повітря прогріється у межах +2...+5.
Крім того, за повідомленням Держслужби з надзвичайних ситуацій, завтра по всій Україні очікується сильний вітер. 7 березня вночі у північно-західних областях, у Волинській та Рівненській областях, вдень по всій Україні пориви вітру 15-20 м/с, у Карпатах 25-30 м/с (рівень небезпечності І, жовтий).
У Київській області завтра вдень також пориви вітру 15-20 м/с.
Щодо Києва, то небо у столиці буде не безхмарним. 7 березня прогнозують вдень мокрий сніг та прохолодну погоду – лише +2...+4.
Проте синоптики прогнозують завтра у Києві пориви вітру. Про це повідомили у прес-службі КМДА з посиланням на Український гідрометцентр.
"7 березня у столиці очікуються пориви вітру 15-20 м/с (рівень небезпечності І, жовтий)", - йдеться у повідомленні.
Також Синоптики попереджають про значний рівень лавинної небезпеки в Карпатах.
"6-7 березня, у зв'язку зі снігопадами та хуртовинами, у високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей зберігається значна сніголавинна небезпека (3 рівень)", - йдеться у повідомленні.
А синоптик Наталка Діденко опублікувала карту сильного вітру:
"Неділя в Україні обіцяє бути вітряною. Пориви північно-західного вітру можуть досягати штормових! Не забувайте вдома шалик і рукавички, дуже помічною якраз буде маска - бо холодний вітер "обпікатиме" обличчя, руки. Якісь істотні опади завтра в Україні - навряд, аж хіба пізно ввечері на Волині, Рівненщині та в усіх північних областях є ймовірність снігу та мокрого снігу. У Києві неділя передбачається із сильним вітром, холодною, вночі до -3-6 градусів, завтра вдень +2+4 градуси. Найближчими днями ще побуде холодна погода, а ось наступні вихідні обіцяють бути веселішими, з п'ятниці температура повітря підвищиться до +7+10 градусів", - зазначила синоптик на своїй сторінці у Facebook.
У КМДА нагадали основні рекомендації фахівців, яких слід дотримуватись жителям міста під час сильного вітру:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- якщо ви опинилися на вулиці, то триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
У разі падіння дерев чи гілок, травмування людей тощо треба негайно інформувати екстрені служби за телефонами: 101 або 103.
Погода в містах України 7 березня
Ужгород – +4...+6
Львів – +3...+5
Івано-Франківськ – +3...+5
Тернопіль – +3...+5
Чернівці – +3...+5
Хмельницький – +3...+5
Луцьк – +3...+5
Рівне – +3...+5
Житомир – +3...+5
Вінниця – +3...+5
Одеса – +6...+8
Миколаїв – +3...+5
Херсон – +3...+5
Сімферополь – +3...+5
Кропивницький – +3...+5
Черкаси – +3...+5
Чернігів – +2...+4
Суми – +2...+4
Полтава – +2...+4
Дніпро – +3...+5
Запоріжжя – +3...+4
Донецьк – +2...+4
Луганськ – +2...+4
Харків – +2...+4
Київ – +2...+4
Погода в Україні: що варто знати
- Вінниця+1°... -5°
- Дніпро+2°... -6°
- Донецьк+1°... -7°
- Житомир+3°... -3°
- Запоріжжя+2°... -6°
- Івано-Франківськ+4°... -6°
- Київ+2°... -4°
- Кропивницький+1°... -6°
- Луганськ+1°... -7°
- Луцьк+2°... -3°
- Львів+2°... -5°
- Миколаїв+5°... -4°
- Одеса+6°... -3°
- Полтава+1°... -4°
- Рівне0°... -4°
- Сімферополь+9°... -6°
- Суми0°... -6°
- Тернопіль+1°... -4°
- Харків+1°... -5°
- Херсон+5°... -4°
- Хмельницький+1°... -4°
- Черкаси+2°... -6°
- Чернігів+2°... -6°
- Чернівці+3°... -4°