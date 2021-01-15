Люті морози та відлига: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця січня

Найближчого вікенду на українців очікує морозна погода переважно без опадів.

Попереду в українців - морозні вихідні / фото УНІАН / Денис Прядко

В Україні найближчими днями прогнозують морозну погоду, наприкінці січня буде відлига, після якої знову стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.

Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24".

"На вихідні на нас чекає морозна погода, вся територія України буде в холодному повітрі, нічні температури 15-20°. На півдні трохи тепліше - близько 10-15° морозу. А деінде, на півночі, на заході навіть до 22-23° морозу, це нічні температури. А денні температури 10-15°, також досить прохолодно", - сказав синоптик.

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Він пояснив, що морози, які будуть спостерігатися на вихідні дні, протримаються до 20-21 січня, потім очікується ослаблення, і 25-26 числа потеплішає до відлиги. Вдень температури будуть близько нуля, нічні в межах 1-6° морозу.

"2-3 дні протримається тепла погода, з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу. І з кінця січня ми знову відчуємо похолодання, але це буде вже більше стосуватися сходу країни. Там будуть морози до 20° на початку лютого", - розповів Білик.

Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня

За даними Погода УНІАН, найближчими вихідними, 16 і 17 січня, денна температура повітря в Україні складе +1°...-18°. У суботу вночі в Сумській області температура впаде до -27°, сніг по всій території країни припиниться. А в неділю снігопад накриє західну частину України і Крим.