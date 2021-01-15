Люті морози та відлига: синоптики розповіли, якою буде погода в Україні до кінця січня
Найближчого вікенду на українців очікує морозна погода переважно без опадів.
В Україні найближчими днями прогнозують морозну погоду, наприкінці січня буде відлига, після якої знову стовпчики термометрів опустяться нижче нуля.
Про це розповів начальник відділу метеопрогнозів Гідрометцентру Владислав Білик в ефірі телеканалу "Україна 24".
"На вихідні на нас чекає морозна погода, вся територія України буде в холодному повітрі, нічні температури 15-20°. На півдні трохи тепліше - близько 10-15° морозу. А деінде, на півночі, на заході навіть до 22-23° морозу, це нічні температури. А денні температури 10-15°, також досить прохолодно", - сказав синоптик.
У Карпатах випало до 50 сантиметрів снігу, хуртовина не вщухає (фото)
Він пояснив, що морози, які будуть спостерігатися на вихідні дні, протримаються до 20-21 січня, потім очікується ослаблення, і 25-26 числа потеплішає до відлиги. Вдень температури будуть близько нуля, нічні в межах 1-6° морозу.
"2-3 дні протримається тепла погода, з опадами у вигляді дощу, мокрого снігу. І з кінця січня ми знову відчуємо похолодання, але це буде вже більше стосуватися сходу країни. Там будуть морози до 20° на початку лютого", - розповів Білик.
Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня
За даними Погода УНІАН, найближчими вихідними, 16 і 17 січня, денна температура повітря в Україні складе +1°...-18°. У суботу вночі в Сумській області температура впаде до -27°, сніг по всій території країни припиниться. А в неділю снігопад накриє західну частину України і Крим.
- Вінниця-7°... -12°
- Дніпро-3°... -16°
- Донецьк-2°... -15°
- Житомир-8°... -18°
- Запоріжжя-1°... -15°
- Івано-Франківськ-4°... -12°
- Київ-8°... -18°
- Кропивницький-3°... -16°
- Луганськ-4°... -13°
- Луцьк-7°... -18°
- Львів-6°... -17°
- Миколаїв-2°... -15°
- Одеса-1°... -11°
- Полтава-2°... -15°
- Рівне-9°... -20°
- Сімферополь+2°... -6°
- Суми-4°... -18°
- Тернопіль-7°... -14°
- Харків-2°... -16°
- Херсон0°... -10°
- Хмельницький-8°... -14°
- Черкаси-3°... -11°
- Чернігів-10°... -19°
- Чернівці-3°... -8°