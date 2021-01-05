На Святвечір у Києві пройде невеликий дощ
Вдень температура підніметься максимум до +3°.
У середу, 6 січня, в Києві очікується похмура погода. Стовпчики термометрів піднімуться до +3°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
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Згідно з прогнозом, вночі температура складе 0°, а вдень підніметься максимум до +3°. Очікується невеликий дощ.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 1,8 м/с.
Атмосферний тиск - 747 мм рт. ст.
Народний прогноз на 6 січня
Святвечір. У цей день з ранку починали робити генеральне прибирання, ставили тісто, милися в лазні і одягали все чисте. Різдво не можна зустрічати в чорному одязі, щоб не накликати хвороби і всякі інші неприємні сюрпризи. Зоряне небо в різдвяний святвечір віщує добрий врожай ягід і великий приплід у худоби. З святвечора до 14 січня не рекомендується вимітати сміття з хати. Все сміття, зібраний в купу, треба було спалити у дворі. Дивляться після вечері у вікно: якщо чисте й зоряне небо, то буде сухе й урожайне літо, і навпаки. Сніг іде — врожай на яблука. Ожеледь на деревах — вродять горіхи й садовина.
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