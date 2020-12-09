Завтра у Києві - хмарно, температура протримається на рівні -2°

17:00, 9 грудня 2020
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Опади і сильний вітер обминуть столицю.

Завтра в Києві буде хмарно і без опадів / фото УНІАН
Завтра в Києві буде хмарно і без опадів / фото УНІАН

У четвер, 10 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

Сильний вітер та сніг з дощем: завтра на Україну налетити шторм (карта)

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -3°, а вдень - підніметься максимум до -2°. Без опадів.

Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 м/с. 

Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.

Народний прогноз на 10 грудня

10 грудня — день Преподобного Романа З цього дня на нерест ішли налим, сиг і ряпушка. Мисливці ж кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.

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Автор: Олена Пилипчак

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