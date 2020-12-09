Завтра у Києві - хмарно, температура протримається на рівні -2°
Опади і сильний вітер обминуть столицю.
У четвер, 10 грудня, в Києві очікується хмарна погода. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
Сильний вітер та сніг з дощем: завтра на Україну налетити шторм (карта)
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -3°, а вдень - підніметься максимум до -2°. Без опадів.
Вітер південно-східного напрямку зі швидкістю до 4 м/с.
Атмосферний тиск - 753 мм рт. ст.
Народний прогноз на 10 грудня
10 грудня — день Преподобного Романа З цього дня на нерест ішли налим, сиг і ряпушка. Мисливці ж кажуть, що до 10-го грудня лосі скидають старі роги.
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Мін./mакс. температура:+1° / +6°
Вологість:70 %
Тиск:753 мм
Вітер: 3.7 м/с
Ймовірність опадів:12 %
Схід:07:17
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Видимість:16 км
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