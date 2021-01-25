Сніг та дощі: завтра практично всю Україну накриють опади (карта)
Сухо буде тільки у центральних областях.
У вівторок, 26 січня, в західних регіонах України пройде сніг. Практично всю іншу територію країни заллє дощами. Температура в західних областях вдень опуститься до 0°, в той час як в Криму підніметься до +15°.
Про це свідчать дані Погода УНІАН.
"Циклон гуляє": синоптик назвала області, які найближчої ночі запорошити снігом
- У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.
- У Чернігові - хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.
- У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -4°, вдень +1°.
- У Луцьку - сніг, вночі -3°, вдень +2°.
- У Рівному у вівторок буде сніжно, вночі -4°, вдень +1°.
- У Тернополі 26 січня вночі буде -4°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.
- У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.
- В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +2°.
- У Чернівцях у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +2°.
- У Вінниці завтра мінлива хмарність, -3°...+1°.
- У Житомирі у вівторок буде сніг, температура вночі -2°, вдень +1°.
- У Черкасах вночі -1°, вдень +4°, мінлива хмарність.
- У Кропивницькому очікується невеликий сніг з дощем, температура вночі -2°, вдень +3°.
- У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°, дощ.
- В Одесі 26 січня буде дощ, температура вночі -1°, вдень +3°.
- У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями, злива.
- У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +5°.
- У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +7°, злива.
- У Сумах завтра мінлива хмарність, дощ, температура повітря -3°...+4°.
- У Харкові - злива, температура вночі 0°, вдень +5°.
- У Дніпрі - мінлива хмарність, злива, температура вночі 0°, вдень +6°.
- У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +11°...+15°.
- У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +8°.
- У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +7°.
Народні прикмети 26 січня
У народному календарі 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка клубком згорнулась, сховала мордочку - незабаром вдарять морози.
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Погода в Україні
- Вінниця+6°... 0°
- Дніпро+9°... 0°
- Донецьк+7°... 0°
- Житомир+6°... 0°
- Запоріжжя+10°... +1°
- Івано-Франківськ+4°... -1°
- Київ+7°... +1°
- Кропивницький+9°... -2°
- Луганськ+6°... 0°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+2°... -1°
- Миколаїв+10°... 0°
- Одеса+8°... 0°
- Полтава+8°... 0°
- Рівне+3°... -1°
- Сімферополь+17°... +5°
- Суми+6°... 0°
- Тернопіль+3°... -2°
- Харків+5°... +2°
- Херсон+10°... -1°
- Хмельницький+3°... -2°
- Черкаси+7°... +2°
- Чернігів+6°... +1°
- Чернівці+4°... -1°
+1°
Погода Стерлінг - хмарно, суцільна хмарність
Відчувається як:+1 °
Мін./mакс. температура:0° / +5°
Вологість:78 %
Тиск:756 мм
Вітер: 2.5 м/с
Ймовірність опадів:58 %
Схід:07:22
Захід17:22
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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