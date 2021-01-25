Сніг та дощі: завтра практично всю Україну накриють опади (карта)

Сухо буде тільки у центральних областях.

Завтра в деяких областях пройде сніг / фото УНІАН

У вівторок, 26 січня, в західних регіонах України пройде сніг. Практично всю іншу територію країни заллє дощами. Температура в західних областях вдень опуститься до 0°, в той час як в Криму підніметься до +15°.

Про це свідчать дані Погода УНІАН.

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У Києві буде хмарно з проясненнями, температура повітря вночі -2°, вдень +4°.

У Чернігові - хмарно з проясненнями, дощ, температура повітря вночі -4°, вдень +3°.

У Львові у вівторок буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі -4°, вдень +1°.

У Луцьку - сніг, вночі -3°, вдень +2°.

У Рівному у вівторок буде сніжно, вночі -4°, вдень +1°.

У Тернополі 26 січня вночі буде -4°, вдень 0°, хмарно з проясненнями, сніг.

У Хмельницькому завтра хмарно з проясненнями, вночі -3°, вдень 0°.

В Івано-Франківську завтра мінлива хмарність, вночі -3°, вдень +2°.

У Чернівцях у вівторок буде хмарно з проясненнями, вночі -4°, вдень +2°.

У Вінниці завтра мінлива хмарність, -3°...+1°.

У Житомирі у вівторок буде сніг, температура вночі -2°, вдень +1°.

У Черкасах вночі -1°, вдень +4°, мінлива хмарність.

У Кропивницькому очікується невеликий сніг з дощем, температура вночі -2°, вдень +3°.

У Полтаві завтра буде хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°, дощ.

В Одесі 26 січня буде дощ, температура вночі -1°, вдень +3°.

У Херсоні у вівторок вночі +1°, вдень +9°, хмарно з проясненнями, злива.

У Миколаєві завтра буде хмарно з проясненнями, дощ, вночі 0°, вдень +5°.

У Запоріжжі - мінлива хмарність, температура вночі +4°, вдень +7°, злива.

У Сумах завтра мінлива хмарність, дощ, температура повітря -3°...+4°.

У Харкові - злива, температура вночі 0°, вдень +5°.

У Дніпрі - мінлива хмарність, злива, температура вночі 0°, вдень +6°.

У Сімферополі у вівторок буде хмарно з проясненнями, +11°...+15°.

У Краматорську - невелика хмарність, температура вночі +2°, вдень +8°.

У Сєвєродонецьку завтра буде хмарно з проясненнями, температура вночі +3°, вдень +7°.

Прогноз погоди в Україні на 26 січня / фото УНІАН

Народні прикмети 26 січня

У народному календарі 26 січня - день Яреми. З давніх часів люди в цей день спостерігали за кішкою. Якщо кішка дряпає стіни і меблі - буде хуртовина. Кішка клубком згорнулась, сховала мордочку - незабаром вдарять морози.

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