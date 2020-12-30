Напередодні Нового року Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)
Завтра очікується весняна погода.
У четвер, 31 грудня, захід і північ України заллє дощами. Температура протягом дня коливатиметься в межах + 3°...+15°. Очікується похмура погода. Сонце порадує тільки жителів південних областей.
Про це повідомляє Погода УНІАН.
Синоптик розповіла українцям про погоду у новорічну ніч та назвала області, які накриє сніг
- У Києві завтра дощ, температура повітря вночі +7°, вдень +10°.
- У Чернігові-дощ, температура повітря вночі +6°, вдень +9°.
- У Львові в четвер-злива, вночі +2°, вдень +5°.
- У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +2°, вдень +5°.
- У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі +1°, вдень +5°.
- У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +5°, дощ.
- У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +5°, дощ.
- В Івано-Франківську завтра дощ, вночі +2°, вдень +6°.
- У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, злива, вночі +2°, вдень +7°.
- У Вінниці завтра хмарно, +4°...+8°.
- У Житомирі в четвер буде хмарно, температура вночі +5°, вдень +7°.
- У Черкасах вночі + 4°, вдень +8°, хмарно.
- У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +9°.
- У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.
- В Одесі 31 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.
- У Херсоні в четвер вночі +5°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.
- У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
- У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+4°.
- У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.
- У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°.
- У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +6°...+15°.
- У Краматорську-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +5°.
- У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +2°.
У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А за старих часів селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. Ставили 12 коробочок з сіллю або брали 12 цибулин з 12-ма шарами. Видовбували ямку в цибулинах і насипали в них сіль. Кожна коробочка або цибулина - це місяць нового року. Вранці 1 січня дивилися: у якій коробочці сіль розмокла - той місяць і буде дощовим.
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Погода в Україні
- Вінниця+7°... +5°
- Дніпро+7°... +1°
- Донецьк+4°... -4°
- Житомир+6°... +5°
- Запоріжжя+8°... 0°
- Івано-Франківськ+9°... +2°
- Київ+7°... +6°
- Кропивницький+9°... +5°
- Луганськ+1°... -4°
- Луцьк+7°... +2°
- Львів+8°... +3°
- Миколаїв+12°... +7°
- Одеса+10°... +7°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+5°... +2°
- Сімферополь+15°... +5°
- Суми+3°... +1°
- Тернопіль+6°... +1°
- Харків+4°... -1°
- Херсон+12°... +6°
- Хмельницький+7°... +3°
- Черкаси+8°... +4°
- Чернігів+5°... +4°
- Чернівці+7°... 0°
-3°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
Відчувається як:-3 °
Мін./mакс. температура:+3° / +5°
Вологість:63 %
Тиск:767 мм
Вітер: 6.5 м/с
Ймовірність опадів:2 %
Схід:07:28
Захід16:57
Видимість:16 км
Фаза місяця:
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