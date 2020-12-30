Напередодні Нового року Україну накриють дощі: прогноз погоди на завтра (карта)

16:30, 30 грудня 2020
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Завтра очікується весняна погода.

Завтра Україну заллє дощами / Фото ua.depositphotos.com
Завтра Україну заллє дощами / Фото ua.depositphotos.com

У четвер, 31 грудня, захід і північ України заллє дощами. Температура протягом дня коливатиметься в межах + 3°...+15°. Очікується похмура погода. Сонце порадує тільки жителів південних областей.

Про це повідомляє Погода УНІАН.

Синоптик розповіла українцям про погоду у новорічну ніч та назвала області, які накриє сніг

  • У Києві завтра дощ, температура повітря вночі +7°, вдень +10°.
  • У Чернігові-дощ, температура повітря вночі +6°, вдень +9°.
  • У Львові в четвер-злива, вночі +2°, вдень +5°.
  • У Луцьку очікується хмарна погода з проясненнями, дощ, вночі +2°, вдень +5°.
  • У Рівному в четвер хмарно з проясненнями, можлива злива, вночі +1°, вдень +5°.
  • У Тернополі температура повітря вночі +2°, вдень +5°, дощ.
  • У Хмельницькому завтра вночі +3°, вдень +5°, дощ.
  • В Івано-Франківську завтра дощ, вночі +2°, вдень +6°.
  • У Чернівцях у четвер - хмарно з проясненнями, злива, вночі +2°, вдень +7°.
  • У Вінниці завтра хмарно, +4°...+8°.
  • У Житомирі в четвер буде хмарно, температура вночі +5°, вдень +7°.
  • У Черкасах вночі + 4°, вдень +8°, хмарно.
  • У Кропивницькому хмарно з проясненнями, температура вночі +4°, вдень +9°.
  • У Полтаві завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -1°...+4°.
  • В Одесі 31 грудня - хмарно з проясненнями, температура вночі +7°, вдень +10°.
  • У Херсоні в четвер вночі +5°, вдень +13°, хмарно з проясненнями.
  • У Миколаєві завтра хмарно з проясненнями, вночі +7°, вдень +12°.
  • У Запоріжжі - хмарно з проясненнями, температура вночі 0°, вдень +7°.
  • У Сумах завтра хмарно з проясненнями, температура повітря -2°...+4°.
  • У Харкові - хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +3°.
  • У Дніпрі - мінлива хмарність, температура вночі 0°, вдень +7°.
  • У Сімферополі в четвер буде хмарно з проясненнями, +6°...+15°.
  • У Краматорську-хмарно з проясненнями, температура вночі -3°, вдень +5°. 
  • У Сєвєродонецьку завтра хмарно з проясненнями, температура вночі -1°, вдень +2°.
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото УНІАН
Прогноз погоди в Україні на 31 грудня / фото УНІАН

У народному календарі 31 грудня - день Святого Модеста. А за старих часів селяни ввечері 31 грудня ворожили на погоду в наступному році. Ставили 12 коробочок з сіллю або брали 12 цибулин з 12-ма шарами. Видовбували ямку в цибулинах і насипали в них сіль. Кожна коробочка або цибулина - це місяць нового року. Вранці 1 січня дивилися: у якій коробочці сіль розмокла - той місяць і буде дощовим.

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Автор: Олена Пилипчак

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