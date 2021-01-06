Погода ускладюється: синоптик назвала області, де на Різдво випаде сніг
Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля градусів.
Різдво в Україні очікується теплим та дощовим. У деяких областях випаде мокрий сніг.
Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.
Похолодання скасовується: на Різдво по всій Україні пройдуть дощі (карта)
"Циклон принесе ускладнення погоди, опади - переважно дощ, місцями мокрий сніг, та сильний вітер - охоплять більшість областей", - написала вона.
У західних областях, де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу. Наприклад, на Вінниччині, ввечері - Житомирщини та у західних районах Київщини. У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері.
Вітер буде південно-східним, а на заході - північно-західним, поривчастим, часом до сильного.
Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7 січня очікується +2°...+6°, у південній частині +5°...+12°, на заході та на північному сході України 0°...+3°.
У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7 січня очікується +2°...+4°.
Синоптик зазначила, що похолодання прийде в Україну вже наступного тижня.
Зміна погоди в Україні
Завтра, на Різдво, 7 січня, вночі у південно-західній частині, вдень у більшості областей - дощі, подекуди з мокрим снігом. У південних та центральних областях місцями значні опади.
Післязавтра, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. На решті території - без опадів.
- Вінниця+3°... -1°
- Дніпро+6°... -1°
- Донецьк+3°... +1°
- Житомир+3°... 0°
- Запоріжжя+7°... -1°
- Івано-Франківськ+5°... -2°
- Київ0°... -1°
- Кропивницький+4°... 0°
- Луганськ+2°... +1°
- Луцьк+5°... 0°
- Львів+6°... -1°
- Миколаїв+8°... +2°
- Одеса+8°... +4°
- Полтава+4°... 0°
- Рівне+4°... 0°
- Сімферополь+13°... +5°
- Суми+1°... 0°
- Тернопіль+4°... 0°
- Харків+3°... 0°
- Херсон+8°... +2°
- Хмельницький+4°... 0°
- Черкаси+3°... +1°
- Чернігів0°... -1°
- Чернівці+5°... -1°