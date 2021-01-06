Погода ускладюється: синоптик назвала області, де на Різдво випаде сніг

Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля градусів.

На Різдво очікується тепла погода / фото УНІАН

Різдво в Україні очікується теплим та дощовим. У деяких областях випаде мокрий сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook.

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"Циклон принесе ускладнення погоди, опади - переважно дощ, місцями мокрий сніг, та сильний вітер - охоплять більшість областей", - написала вона.

У західних областях, де випадатиме мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу. Наприклад, на Вінниччині, ввечері - Житомирщини та у західних районах Київщини. У східній частині України, в Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму опади більш ймовірні завтра ввечері.

Вітер буде південно-східним, а на заході - північно-західним, поривчастим, часом до сильного.

Температура повітря у ніч на Різдво передбачається близько нуля. Вдень 7 січня очікується +2°...+6°, у південній частині +5°...+12°, на заході та на північному сході України 0°...+3°.

У Києві на Різдво йтиме дощ, можливий мокрий сніг. Вітер буде з південного сходу, поривчастий. Температура повітря у столиці вночі близько нуля, вдень 7 січня очікується +2°...+4°.

Синоптик зазначила, що похолодання прийде в Україну вже наступного тижня.

Зміна погоди в Україні

Завтра, на Різдво, 7 січня, вночі у південно-західній частині, вдень у більшості областей - дощі, подекуди з мокрим снігом. У південних та центральних областях місцями значні опади.

Післязавтра, 8 січня, у північних, східних, вночі і центральних областях очікується мокрий сніг та дощ, ожеледь, налипання мокрого снігу, на дорогах - ожеледиця. На решті території - без опадів.