24 квітня у восьми областях України оголошено штормове попередження / Фото ua.depositphotos.com

У неділю, 24 квітня, у західних областях України очікуються пориви вітру та заморозки на ґрунті. 

Про це у Facebook повідомляє прес-служба Укргідрометцентру.

"24 квітня вночі та вранці в західних областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°, вдень на Закарпатті та в Карпатах пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у попередженні.

Через негоду І рівень небезпечності оголошено у таких областях:

  • Волинська
  • Рівненська
  • Львівська
  • Тернопільська
  • Хмельницька
  • Закарпатська
  • Івано-Франківська
  • Чернівецька.
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Також, за даними Укргідрометцентру, 23-25 квiтня на високогір'ї Iвано-Франкiвської та Закарпатської областей очікується значна снiголавинна небезпека.

Нагадаємо, відчутне потепління в Україні очікується наступного тижня - 25 квітня - 1 травня. В Українському гідрометцентрі зазначили, що у понеділок, 25 квітня, максимальна температура повітря в нашій країні очікується +23 градуси - найтепліша погода очікується в Одеській області.

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