В Україну йде потепління та сильний вітер: в Укргідрометцентрі попередили про зміну погоди

Температура почне підвищуватися 4 грудня, а поки найближчої ночі та завтра вранці очікується сніг.

Післязавтра в Україні очікується сильний вітер / Фото REUTERS

В окремих областях України найближчої ночі та завтра вранці очікується невеликий мокрий сніг.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру у соціальній мережі Facebook.

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Так, у північних та центральних областях найближчої ночі та вранці невеликий мокрий сніг. Надалі істотні опади не очікуються.

На дорогах західних, північних та центральних областей подекуди ожеледиця. Синоптики просять водіїв та пішоходів бути обережними.

Водночас, 4-5 грудня у західних, північних областях та в Приазов'ї місцями пориви південно-східного вітру 15-20 м/с.

Температура завтра вночі 1-6°, в Карпатах 8-13° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у південній частині вночі близько 0°, вдень 4-9° тепла.

Також 4-5 грудня в Україні, крім сходу, очікується підвищення температури на 2-5°.

Погода на завтра від Наталки Діденко

Україна опинилася між циклоном на північному заході Європи, циклоном на півдні Італії та холодним антициклоном на північному сході.

Завтра, 3 грудня, очікується сніг та дощі у східних областях України, подекуди опади ймовірні на півночі, у центрі та на Одещині. Подібна синоптична ситуація створить умови для ожеледі та ожеледиці.

На заході, на значній території півдня, на Вінниччині переважатиме суха погода. Вітер - з південного сходу, поривчастий.

Температура повітря коливатиметься від -4° до +2°. На півдні очікується +2°...+6°.

У Києві переважатиме волога погода, без сильних опадів. На дорогах очікується ожеледиця. Вночі до -2°, вдень до +2°.