Через негоду не відбулися Свято хліба, відкриття виставки "Алея майстрів" та міжнародні змагання зі спідвею.

Погода вирішила зіпсувати День Незалежності мешканцям Рівного та області - 24 серпня в регіон прийшли потужні зливи.

Про це повідомили у прес-службі "Рівнеобленерго".

Через негоду 12 населених пунктів у Здолбунівському та Острозькому районах залишилися без світла. Загалм відключення торкнулося 2358 користувачів.

Компанія спорядила для усунення неполадок 8 бригад робітників.

Крім того, повідомляється про проблеми з енергозабезпеченням у Дубенському та Радивилівському районах.

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У своєму Facebook мер Рівного Олександр Третяк повідомив, що через негоду в обласному центрі скасували частину запланованих заходів - Свято хліба та відкриття виставки "Алея майстрів".

Крім того, не працює літня сцена і довелося перенести на наступний день міжнародні змагання зі спідвею "Кубок Незалежності України та Кубок міського голови Рівного".

Через підтоплення в районі льонокомбінату та автотранспортного технікуму тимчасово не ходили тролейбуси маршрутів 4а та 9а, зазначити у "Ривнеелектроавтотранс".

Втім, навіть всупереч негоді у центрі Рівного відбулася святкова хода з 30-метровим прапором та вшанування учасників АТО та ООС, які загинули на Донбасі.

Нагадаємо, кілька днів тому на Дніпро обрушилася злива з градом, через це виявилися підтоплені вулиці, стався збій в русі транспорту.

Автор: Станислав Кожемякин