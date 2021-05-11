В Україні зберігається пожежна небезпека / фото УНІАН
Сьогодні, 11 травня, в Україні оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
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У південних, більшості східних, центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.
Попередження про сильний вітер в Україні
Протягом дня, 11 травня, в Україні очікуються сильні пориви вітру.
"У південно-східній частині очікуються пориви вітру 15-20 м/с", - йдеться у повідомленні ДСНС.
Таким погодним умовам надано І рівень небезпечності - жовтий.
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