У південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій попереджають про пожежну небезпеку на території України.

Про це повідомляється на сайті ДСНС України.

Читайте такожЗима в травні: Карпати засипало снігом (фото, відео)

Так, сьогодні, 10 травня, у південних, східних, більшості центральних, західних, Житомирській та Чернігівській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Погода в Україні

У понеділок, 10 травня, практично по всій Україні очікується сонячний день. На заході потеплішає до +23°, в центрі, на півдні та півночі - до +18°, на сході - до +17°.

Погода в Києві

Згідно з прогнозом, у Києві стовпчики термометрів піднімуться до +17°, а вночі - опустяться до +6°. Весь день буде сонячно. Очікується вітер зі швидкістю до 2,7 м/с. Атмосферний тиск складе 758 мм рт. ст.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Світлана Закелова