Негода не відступає: українців попередили про сильний туман та ожеледицю
Погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
Сьогодні, 15 грудня, у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.
Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на сьогодні (карта)
Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.
Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.
Рекомендації від ДСНС для водіїв під час несприятливих погодних умов:
- Витримуйте дистанцію між автомобілями;
- Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
- Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
- Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
- Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
- Зважайте на попередження відповідних служб.
Прогноз погоди на 15 грудня від Наталки Діденко
Сьогодні, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.
"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала синоптик Наталка Діденко.
Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.
Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.
Вітер північно-західний, невеликий або помірний, на сході України - східний, поривчастий.
- Вінниця+2°... -3°
- Дніпро+1°... -3°
- Донецьк0°... -4°
- Житомир+2°... -1°
- Запоріжжя+1°... -3°
- Івано-Франківськ+4°... -2°
- Київ+1°... -2°
- Кропивницький+1°... -3°
- Луганськ0°... -5°
- Луцьк+3°... -1°
- Львів+3°... -2°
- Миколаїв+3°... -1°
- Одеса+4°... -2°
- Полтава-1°... -4°
- Рівне+2°... -1°
- Сімферополь+8°... 0°
- Суми-1°... -4°
- Тернопіль+3°... -1°
- Харків-1°... -4°
- Херсон+4°... -1°
- Хмельницький+2°... -1°
- Черкаси+1°... -3°
- Чернігів+1°... -3°
- Чернівці+5°... -2°