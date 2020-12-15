Негода не відступає: українців попередили про сильний туман та ожеледицю

09:10, 15 грудня 2020
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Погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

В Україні продовжується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій
В Україні продовжується ожеледиця / фото УНІАН, Чузавков Сергій

Сьогодні, 15 грудня, у західних областях вночі та вранці туман, видимість 200-500 метрів. Також у східних, Чернігівській, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській областях ожеледь, на дорогах ожеледиця.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій з посиланням на дані Укргідрометцентру.

Декілька областей України накриють дощі та снігопад: погода на сьогодні (карта)

Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності - жовтий.

Рятувальники попереджають, що такі погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

Рекомендації від ДСНС для водіїв під час несприятливих погодних умов:

  • Витримуйте дистанцію між автомобілями;
  • Паркуйте авто так, щоб не заважати снігоприбиральній техніці;
  • Пересувайтеся слизькою дорогою на мінімальній швидкості;
  • Під час їзди не здійснюйте різких маневрів;
  • Наближаючись до пішохідних переходів, знижуйте швидкість;
  • Зважайте на попередження відповідних служб.

Прогноз погоди на 15 грудня від Наталки Діденко

Сьогодні, 15 грудня, погода в більшості областей України очікується вологою, з туманами, ожеледицею, ожеледдю та відлигою.

"Антициклон з цікавим іменем Yadigar витісняє опади і тому завтра мокрий сніг, чи дощ, чи льодяний дощ найбільш ймовірні лише на північному сході України - Сумщина, Полтавщина, Харківщина, Луганщина, а також Чернігівська, Донецька області, зачепить Дніпро з районами", - написала синоптик Наталка Діденко.

Така синоптична ситуація й далі провокує небезпечну ожеледь.

Температура повітря найближчої доби практично повсюди в Україні коливатиметься близько нуля: то в "мінус", то в "плюс". У південній частині України та в західних областях очікується тепліша погода, завтра вдень +3°...+7°.

Вітер північно-західний, невеликий або помірний, на сході України - східний, поривчастий.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

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