У Карпатах оголосили штормове попередження

Найближчими днями у горах можуть сходити лавини.

У Карпатах можуть сходити лавини / фото УНІАН

Штормове попередження через значну лавинну небезпеку оголосили у Карпатах.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Як повідомляється, значна сніголавинна небезпека (3 рівень), у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами, очікується 20 січня на високогір’ї Закарпатської області.

Можливе сходження лавин при низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх та великих лавин.

Також помірна сніголавинна небезпека другого рівня зберігатиметься 19 січня - на високогір’ї Закарпатської області, 19-20 січня - на високогір’ї Iвано-Франкiвської області.

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