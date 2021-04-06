Сьогодні на Україну налетить штормовий вітер, у горах можливе сходження лавин

Рятувальники попереджають українців про негоду.

Сьогодні в Україні буде вітряно / Фото REUTERS

Сьогодні, 6 квітня, вдень у центральних, східних та південних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.

Також у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей - значна сніголавинна небезпека, 3 рівень.

Снігопад у Львові

Сьогодні, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.

Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.

Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у Львові вночі температура опуститься до -5°, вдень не підніметься вище +3°.