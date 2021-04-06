Сьогодні на Україну налетить штормовий вітер, у горах можливе сходження лавин
Рятувальники попереджають українців про негоду.
Сьогодні, 6 квітня, вдень у центральних, східних та південних областях України очікуються пориви вітру 15-20 м/с.
Про це повідомляє Держслужба з надзвичайних ситуацій.
У Львові - сніг, у центрі - до +15°: прогноз погоди на сьогодні (карта, відео)
Таким погодним умовам надано I рівень небезпечності, жовтий.
Також у зв'язку зi снігопадами на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей - значна сніголавинна небезпека, 3 рівень.
Снігопад у Львові
Сьогодні, 6 квітня, температура у Львові впала до -1° і в місті почався снігопад.
Сніг тане на проїжджій частині, але при цьому залишається лежати на відкритій землі і дахах будівель.
Згідно з даними Погода УНІАН, сьогодні у Львові вночі температура опуститься до -5°, вдень не підніметься вище +3°.
- Вінниця+12°... 0°
- Дніпро+13°... +4°
- Донецьк+11°... +2°
- Житомир+9°... 0°
- Запоріжжя+13°... +5°
- Івано-Франківськ+4°... -3°
- Київ+13°... +2°
- Кропивницький+12°... +4°
- Луганськ+13°... +3°
- Луцьк+6°... -3°
- Львів+3°... -4°
- Миколаїв+11°... +6°
- Одеса+10°... +6°
- Полтава+12°... +4°
- Рівне+4°... -3°
- Сімферополь+11°... +8°
- Суми+13°... +3°
- Тернопіль+2°... -2°
- Харків+12°... +2°
- Херсон+11°... +6°
- Хмельницький+6°... -1°
- Черкаси+13°... +3°
- Чернігів+12°... +1°
- Чернівці+9°... -1°