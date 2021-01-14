Справжня зима в Києві: столицю заносить снігом (фото, відео)

12:55, 14 січня 2021
31

Автомобільні дороги поки що у гарному стані.

У столиці почався сніг / Фото: Апостроф
У столиці почався сніг / Фото: Апостроф

Сьогодні, 14 січня, Київ почало засипати снігом.

Про це свідчать фотографії засніженої столиці, зняті кореспондентом "Апострофа".

Україну накриє холод: синоптик дала прогноз на завтра та назвала нову дату послаблення морозів

Як видно на знімках, на проїжджій частині сніг швидко тане, але при цьому залишається на газонах і дахах будинків.

У "Київавтодорі" заявили, що дорожня служба готова до погіршення погодних умов і завчасно почала обробку доріг і тротуарів.

Сніг лежить на тротуарах і газонах / Фото: Апостроф
Сніг лежить на тротуарах і газонах / Фото: Апостроф

Прогноз погоди в Києві на 14 січня: дані погоди УНІАН

У четвер, 14 січня, в Києві очікується сильний снігопад. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -13°, а вдень підніметься максимум до 0°. 

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с. 

Атмосферний тиск - 736 мм рт. ст.

Читайте прогноз погоди в Україні від синоптиків на каналі Погода УНІАН в Telegram

Автор: Олена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: Київзимасніг у Києвіпогода у Києвіпрогноз погоди в Києвізима в Україніснігопад у Києві
Новини партнерів
Погода в Україні
Віргінія, США
-1°
Погода Стерлінг - хмарно з проясненнями
74 %
749 мм
3.4 м/с
2 %
Стрічка новин
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять