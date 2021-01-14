Справжня зима в Києві: столицю заносить снігом (фото, відео)
Автомобільні дороги поки що у гарному стані.
Сьогодні, 14 січня, Київ почало засипати снігом.
Про це свідчать фотографії засніженої столиці, зняті кореспондентом "Апострофа".
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Як видно на знімках, на проїжджій частині сніг швидко тане, але при цьому залишається на газонах і дахах будинків.
У "Київавтодорі" заявили, що дорожня служба готова до погіршення погодних умов і завчасно почала обробку доріг і тротуарів.
Прогноз погоди в Києві на 14 січня: дані погоди УНІАН
У четвер, 14 січня, в Києві очікується сильний снігопад. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.
Згідно з прогнозом, вночі температура складе -13°, а вдень підніметься максимум до 0°.
Вітер західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с.
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