Справжня зима в Києві: столицю заносить снігом (фото, відео)

Автомобільні дороги поки що у гарному стані.

У столиці почався сніг / Фото: Апостроф

Сьогодні, 14 січня, Київ почало засипати снігом.

Про це свідчать фотографії засніженої столиці, зняті кореспондентом "Апострофа".

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Як видно на знімках, на проїжджій частині сніг швидко тане, але при цьому залишається на газонах і дахах будинків.

У "Київавтодорі" заявили, що дорожня служба готова до погіршення погодних умов і завчасно почала обробку доріг і тротуарів.

Сніг лежить на тротуарах і газонах / Фото: Апостроф

Прогноз погоди в Києві на 14 січня: дані погоди УНІАН

У четвер, 14 січня, в Києві очікується сильний снігопад. Стовпчики термометрів опустяться до -2°.

Згідно з прогнозом, вночі температура складе -13°, а вдень підніметься максимум до 0°.

Вітер західного напрямку зі швидкістю до 1 м/с.

Атмосферний тиск - 736 мм рт. ст.