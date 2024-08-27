Біля станції "Академік Вернадський" можна побачити білу веселку, гало та перламутрові хмари.

Українські науковці зафіксували на фото та розповіли про 5 незвичних атмосферних явищ, які можна спостерігати біля антарктичної станції "Академік Вернадський". Перша з них - біла веселка.

"Напевно усі бачили кольорові веселки, але вони бувають ще й білими. Це пов'язано з розміром крапель води, через які заломлюється та розсіюється світло: вони дуже дрібні. Тому пучки світла змішуються, а кольори стають менш вираженими аж до повного збліднення", - розповіли у Національному антарктичному центрі.

Білу веселку ще називають туманною, адже вона з’являється під час підсвічування сонцем слабкого туману, який і складається зі згаданих мікрокрапельок.

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Інше явище - гало. Воно має вигляд веселки навколо Сонця, Місяця чи інших джерел світла. Виникає, коли в атмосфері накопичується велика кількість крижаних кристалів, і світло, проходячи через них, заломлюється та відбивається. Як пояснюють науковці, це явище часто помічають в полярних регіонах, адже мороз та підвищена вологість - ідеальні умови для його виникнення. Однак гало можна побачити й в Україні.

Третє - міражі.

"Лише в полярних регіонах спостерігаються над водою океану Велетенські айсберги та острови неначе зависають у повітрі, і це може тривати кілька днів чи тижнів. На відміну від пустельних (чи асфальтних) міражів, які формуються внаслідок нагріву поверхні сонцем, в Антарктиці необхідний контраст температури підтримується за рахунок накопиченого за літо тепла океану. Тонкий прошарок гарячого повітря "залипає" над поверхнею води й діє, як криве дзеркало", - розповіли полярники.

Також йдеться про таке явище, як перламутрові хмари - крижані полярні стратосферні хмари.

"Адже вони складаються з кристаликів криги, спостерігаються здебільшого в полярних регіонах і на відміну від більшості хмар, які живуть у "вологій" тропосфері – нижньому шарі атмосфери, ці формуються в наступному шарі – "сухій" стратосфері", - розповідають у центрі.

Йдеться, що перламутрові хмари мають вигляд різноколірних плям на небі і є досить рідкісними. В Антарктиці вони бувають переважно взимку, коли в нижніх шарах стратосфери (на висоті 15-30 км) температура опускається до аномального рівня (близько -85°С).

Та п’яте явище - південне полярне сяйво, яке можна побачити біля української станції. Це унікальна подія, адже вона розміщена далеко від південного магнітного полюса Землі, а також тут постійно хмарно. Але нещодавно українським полярникам вдалося зафіксувати це неймовірне явище.

Новини зі станції "Академік Вернадський"

Як писав УНІАН, на українській антарктичній станції "Академік Вернадський" полярників "переслідують" сивки. Ці тварини всюди супроводжують людей, навіть заглядають до приміщення.

"Сивки тримаються поблизу "Вернадського" весь рік і не полишають українських полярників навіть взимку. Біля станції вони мають кілька гнізд. Дуже допитливі й постійно цікавляться життям учасників експедицій. Зокрема, заглядають у вікна офісів та кубриків, "контролюють" вимірювання озону на спеціальному люку, "супроводжують" переміщення між будівлями тощо", - розповіли полярники.

Також українські науковці показали морського леопарда, який побачив човен з людьми та розпочав його переслідувати та "гнав", поки той не причалив до суші.

"Погляньте, хто переслідував наших полярників під час нещодавнього виходу в океан. Це був морський леопард, який буквально наздоганяв човен українських вчених. Звісно, така увага тварини цікава, але не надто приємна. Морський леопард має гострі зуби, дуже швидко пересувається у воді (до 40 км/год) і вважається одним з головних хижаків Антарктики", - зауважили дослідники.

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